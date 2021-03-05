На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых

В Челябинской области подписано новое распоряжение губернатора о продлении режима самоизоляции для лиц возраста 65+. Пенсионерам дается еще две недели, чтобы пройти вакцинацию и вернуться к нормальной жизни, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- Мы планируем, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста, - пояснила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. - У нас в регионе 57 тысяч работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились четыре тысячи. Мы вели активную информационную кампанию в отношении этой категории, для того чтобы вакцинировать их и дать возможность жить полноценной жизнью, в том числе работать и заниматься плановой диспансеризацией, если это необходимо.

Следующие две недели даются тем, кто не успел или не смог по каким-то причинам пройти вакцинацию и возобновить трудовую деятельность, отметили в правительстве региона.

Кстати

В Челябинской области вакцинацию от коронавируса прошли около 90 тысяч человек. 46 процентов привившихся - люди из группы риска, лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями.