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05.03.2021 14:21
Рубрика: Экономика

В Челябинской области 27 озер закроют для промысловиков

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Минсельхоз Челябинской области поддержал инициативу региональной Общественной палаты об ограничении промышленного лова на 27 челябинских озерах. Соответствующие предложения направлены в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства для внесения изменений в правила рыболовства, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
Жители отдаленных территорий НАО смогут законно рыбачить

В список закрытых для промысловиков озер вошли те, что расположены вблизи населенных пунктов и пользуются популярностью у местных жителей. Предложение общественников должно исключить конфликты, возникающие из-за права на вылов аборигенной рыбы между промысловиками и рыбаками-любителями. Там, где предприниматели разводят промысловую рыбу, они, как правило, устанавливают запреты на любительскую ловлю, мотивируя это тем, что рыбаки наносят им урон. Те же в свою очередь, считают, что имеют полное право закидывать удочку где бы то ни было.

- Граждане имеют полное право рыбачить на водоемах, расположенных вблизи населенных пунктов, и необходимо создать для этого нормальные условия, - считает министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. - В регионе более трех тысяч озер! При таком количестве и разнообразии интересы всех сторон могут быть учтены. Местные жители, в отличие от предпринимателей, не всегда имеют возможность добраться до отдаленных водоемов, их жизнь часто напрямую связана с озерами, на которых они рыбачат с детства.

Ранее Общественная палата уже выступала с инициативой ограничить промышленной рыболовство на четырех крупных водоёмах области: Шершневском и Магнитогорском водохранилищах, озёрах Синара и Большой Кременкуль. Эти предложения в Нижнеобское территориальное управление были направлены еще в прошлом году. Как отметили в министерстве, решение по ним будет принято в ближайшее время.

А пока противостояние на озерах приобретает все более активные формы. Недавно жители поселка Березинский Чесменского района не пустили на местный пруд предпринимателя, который уже получил официальное разрешение на рыбный промысел. Кстати, этот пруд пока не попал в перечень из 27-ми, закрытых для промысловиков. Как пояснили в минсельхозе, предложение о его включении должно исходить от муниципальных властей или общественности.

- Минсельхоз Челябинской области продолжит работу с муниципалитетами, чтобы максимально расширить перечень водоемов с ограничением промышленного лова в интересах рыбаков-любителей, - отметили в ведомстве.

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