В Екатеринбурге открылась выставка "каменных цветов"

Экспозицию к 8 Марта подготовили уральские геологи. На выставке в Уральском геологическом музее Горного университета среди экспонатов - необычные минералы и работы камнерезов.

- "Цветы" среди минералов не редкость. Обычно это расщепленные агрегаты или сростки пластинчатых кристаллов, напоминающие лепестки бутона розы. Путешественники, посещавшие Египет, знакомы с таким "розами пустыни" - радиальными срастаниями пластинчатых кристаллов гипса. Но мало кто знает, что гипсовые "розы" встречаются и на Урале, их находят в тоще глин верхних горизонтов Гайского и Киембаевского месторождений на Южном Урале, - рассказали в пресс-службе вуза.

Один из главных экспонатов - крупнейший из найденных в наших краях кристалл красного корунда. Его название - "Рубиновая роза", вес - 5000 карат, найден он был на Полярной Урале на месторождение Рай-Из. Другой экспонат - "хризантемный камень" - это подарок делегации из Китая, презентованный уральцам в 1957 году.

Также на выставке можно увидеть много ирисы, нарциссы, эдельвейсы из аметиста, кальцита, лазурита, мрамора, созданные двумя девушками-камнерезами: Аленой Новосельцевой из Нижнего Тагила и Натальей Печериной из Екатеринбурга.