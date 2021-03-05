В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза

В центре офтальмологии и микрохирургии глаза, который открылся в Кургане, местные жители смогут получать консультации, проходить диагностику и делать сложные операции. Лечить пациентов будут специалисты из других регионов.

По словам учредителя центра Сергея Колосова, врачи будут работать вахтой. Клиника для них приобрела жилье в Кургане, однако есть уже желающие переехать в Зауралье на постоянное место жительства. Медучреждение оборудовано по последнему слову техники, есть операционная, специальная палата, где пациенты находятся после наркоза, послеоперационные палаты и кабинеты врачей диагностики.

- Мы здесь планируем делать весь перечень операций - при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, катаракте, глаукоме, и планируем выполнять высокотехнологичные операции на заднем отрезке при отслойке сетчатки, гемофтальмах, - говорит Колосов.

В пресс-службе губернатора Курганской области поясняют: раньше жители региона вынуждены были ездить на операции в Тюмень, где находится головное учреждение. Теперь лечиться можно дома. Филиал центра появился по соглашению между компанией и правительством области. Власти обещают, что ряд услуг пациентам вскоре будут оказывать бесплатно - за счет Фонда обязательного медицинского страхования через территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.