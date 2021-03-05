В курганской школе камера покажет, как готовят еду для учеников

В пищеблоке Глядянской школы Притобольного района установили видеокамеру, чтобы все желающие смогли увидеть своими глазами, как готовят еду для школьников. Такие видеотрансляции в прямом эфире скоро будут организованы во всех школах, где учится более 300 человек, обещают в департаменте образования и науки Курганской области.

- Мы хотим показать родителям, что процесс приготовления школьных обедов абсолютно прозрачен, - говорит директор департамента Андрей Кочеров. - Каждый может видеть и технологию приготовления блюда, и реальное время, когда это происходит.

Ранее на пресс-конференции заместитель главы Кургана Елена Ситникова сообщила, что городские школы тоже собираются установить в столовых видеокамеры: Мы хотим провести такой эксперимент, но не для того, чтобы кого-то наказать или поймать за руку, а чтобы родители могли кроме технологии приготовления блюд увидеть, соответствует ли меню, размещенное на сайте школы тому, что готовят повара.

По словам директора гимназии № 47 Ольга Баланчук, сами по себе "открытые кухни" - не новость: такой порядок контроля, например, организован в некоторых ресторанах. Главное, в этом вопросе, по ее мнению, не перегнуть палку. Чтобы не получилось так, что все друг другу настолько не доверяют, что приходится следить с помощью камер. В Кургане и так сейчас трудно найти не только поваров, но даже посудомойщиц для школьных столовых. Вместе с тем добросовестному работнику, который знает свое дело, нечего бояться.