В Тюменской области ищут помещения под пансионаты для пожилых людей

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям, мэру Тюмени, а также главе Тюменского района оценить пригодность и пожарную безопасность имеющихся в государственной, муниципальной и частной собственности зданий и помещений с целью дальнейшего размещения в них пансионатов с круглосуточным проживанием пожилых людей и инвалидов. Это стало известно на рабочем совещании по обеспечению условий функционирования субъектов предпринимательской деятельности.

Обсуждение на высшем уровне по этому поводу поднимается не в первый раз. Масштабные проверки частных и государственных пансионатов в Западной Сибири начались после трагедии в поселке Боровском Тюменского района: в начале января 2021 года на пожаре в нелегальном заведении погибли семь постояльцев от 54 до 83 лет.

10 января Моор взял на личный контроль работу ведомств по выявлению подобных домов для престарелых. За месяц представители пожарного надзора, прокуратуры, департаментов социального развития и здравоохранения обошли больше 60 центров и в половине из них нашли нарушения. В результате было возбуждено одно уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и четыре административных дела за несоблюдение пожарной безопасности, в суды направлено 10 исков о запрете деятельности до устранения неполадок, внесены 19 представлений и девять предупреждений.

В этом списке, к сожалению, оказались компании, деятельность которых ранее не вызывала сомнения и недоверия. Речь идет об общественных организациях, числящихся в официальном реестре поставщиков соцуслуг.

На встрече с коллегами глава региона подчеркнул, что собирается поддерживать тех, кто готов качественно оказывать социальные услуги населению.

- У нас нет задачи закрыть учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной, - заявил губернатор.

Список всех центров с их историей и потенциалом ему должны предоставить до 1 апреля.