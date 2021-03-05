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05.03.2021 12:33
Рубрика: Общество

В Тюменской области ищут помещения под пансионаты для пожилых людей

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил своим заместителям, мэру Тюмени, а также главе Тюменского района оценить пригодность и пожарную безопасность имеющихся в государственной, муниципальной и частной собственности зданий и помещений с целью дальнейшего размещения в них пансионатов с круглосуточным проживанием пожилых людей и инвалидов. Это стало известно на рабочем совещании по обеспечению условий функционирования субъектов предпринимательской деятельности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обсуждение на высшем уровне по этому поводу поднимается не в первый раз. Масштабные проверки частных и государственных пансионатов в Западной Сибири начались после трагедии в поселке Боровском Тюменского района: в начале января 2021 года на пожаре в нелегальном заведении погибли семь постояльцев от 54 до 83 лет.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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10 января Моор взял на личный контроль работу ведомств по выявлению подобных домов для престарелых. За месяц представители пожарного надзора, прокуратуры, департаментов социального развития и здравоохранения обошли больше 60 центров и в половине из них нашли нарушения. В результате было возбуждено одно уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и четыре административных дела за несоблюдение пожарной безопасности, в суды направлено 10 исков о запрете деятельности до устранения неполадок, внесены 19 представлений и девять предупреждений.

В этом списке, к сожалению, оказались компании, деятельность которых ранее не вызывала сомнения и недоверия. Речь идет об общественных организациях, числящихся в официальном реестре поставщиков соцуслуг.

На встрече с коллегами глава региона подчеркнул, что собирается поддерживать тех, кто готов качественно оказывать социальные услуги населению.

- У нас нет задачи закрыть учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной, - заявил губернатор.

Список всех центров с их историей и потенциалом ему должны предоставить до 1 апреля.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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