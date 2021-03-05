Видео: В Екатеринбурге военные поздравили женщин с 8 марта

Солдаты Центрального военного округа выступили с плац-концертом на площади 1905 года в Екатеринбурге, чтобы поздравить горожанок с наступающим Международным женским днем.

Военнослужащие роты почетного караула показали элементы строевой подготовки, а военный оркестр штаба исполнил музыкальное попурри на духовых инструментах, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Во время праздничной программы молодые мужчины вручили прохожим и зрительницам уличного концерта около тысячи живых цветов.

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Перед праздником в миграционной службе МВД области женщинам, которые пришли получать паспорт или за другими госуслугами, подарили тюльпаны. Как отметил в сообщении начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, посетительниц максимально быстро обслуживали, оформляли документы в ускоренном режиме, вручали открытки и памятки, как не стать жертвой мошенников.

Традиционно поздравляют женщин и свердловские автоинспекторы. В каждом городе области сотрудники ГИБДД подарили цветы водителям, пешеходам и тем, кто обратился в регистрационно-экзаменационные подразделения.