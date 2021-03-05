РМС организует первую в России международную лабораторию композиторов кино

Этим летом, с 19 по 24 июля, в Москве будет работать первая в России международная творческая лаборатория для композиторов, пишущих музыку для кино, - Next Generation Composers Lab. Организатором проекта выступает Российский музыкальный союз, официальный партнер - Союз композиторов России, а главным ментором станет голливудская звезда Гарри Грегсон-Уильямс.

Талантливые и опытные кинокомпозиторы чрезвычайно востребованы, и спрос на специалистов в этой области с каждым годом только растет. Современная программа NGC Lab разработана для композиторов, которые хотят расширить свои знания и усовершенствовать навык написания музыки к кинофильмам, а также получить опыт написания партитур для симфонического оркестра. Цель NGC Lab - под руководством профессионалов киноиндустрии познакомить композиторов с необходимыми инструментами для создания оригинальных саундтреков к фильмам, ведь, чтобы писать музыку для кино, необходимо не просто быть одаренным автором, но и обладать целым рядом специфических навыков и умений.

Авторы и идейные вдохновители проекта NGC Lab - основатель лаборатории, композитор, саунд-дизайнер Николай Скачков и продюсер, менеджер культурных проектов Мария Митрошина. "Профессия кинокомпозитора в России нуждается в переходе на качественно новый уровень, - считает Николай Скачков. - Наш проект NGC Lab является перспективной платформой для профессионального роста композиторов, а также трамплином для начинающих музыкантов. Нам очень хочется, чтобы о талантливых российских композиторах узнали во всем мире".

Лаборатория объединит 16 молодых композиторов из разных стран, а главным ментором выступит Гарри Грегсон-Уильямс - голливудский кинокомпозитор, автор музыки для многочисленных фильмов, телепроектов и видеоигр, таких, например, как "Шрек", "Принц Персии", "Мулан", "Шпионские игры". В программе NGC Lab предусмотрена групповая работа и индивидуальные сессии с ментором. Участникам предстоит создать музыкальную тему для заданного отрывка из фильма и затем записать ее на киностудии "Мосфильм" с симфоническим оркестром. В качестве итога лабораторной работы каждый участник получит профессионально сведенный трек своего сочинения. Прием заявок открыт до 20 марта 2021 года.

В рамках проекта 21 июля состоится концерт Гарри Грегсона-Уильямса в Светлановском зале Московского международного Дома музыки. Композитор представит программу с избранными темами из своих самых известных работ. На сцену с ним выйдут артисты симфонического оркестра Opensoundorchestra и камерного хора Московской консерватории под управлением А.Соловьева - ведущие музыканты Москвы, которые специализируются на современной музыке. На концерте впервые исполнят и произведение победителя открытого международного конкурса композиторов NGC Competition, прием заявок на который продлится до 1 мая 2021 года. Международное жюри, возглавляемое Гарри Грегсоном-Уильямсом, прослушает работы композиторов, присланные на открытый конкурс, и 1 июля 2021 года объявит победителя.

Российские и зарубежные спикеры выступят с лекциями, посвященными профессии кинокомпозитора. Гарри Грегсон-Уильямс также прочитает несколько лекций об особенностях создания музыки для кино и поделится секретами профессии. Мастер-классы пройдут как в формате онлайн, так и офлайн. Часть лекций будет доступна широкой публике.

"Российский музыкальный союз, выступая организатором лаборатории композиторов кино NGC Lab, стремится поддержать начинающих авторов и внести свой вклад в развитие международного сотрудничества в области создания киномузыки, - говорит председатель правления РМС Андрей Кричевский. - Лаборатория станет площадкой для поиска свежего звучания, местом встречи и общения представителей профессионального сообщества".

Значимость NGC Lab отмечает генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян: "Этот проект, во-первых, интересен с точки зрения получения опыта записи с оркестром, особенно для тех молодых композиторов, у которых такого опыта не было. И если композитор мечтает попробовать свои силы в западной киноиндустрии, он получит в лаборатории полезную информацию о ее специфике".

У молодых российских композиторов есть возможность присоединиться к основной программе NGC Lab бесплатно: Российский музыкальный союз и Союз композиторов России учредили два гранта на обучение. Их обладателями могут стать российские студенты, прошедшие отбор в программу на общих основаниях, причем один из них должен быть членом Союза композиторов России.

Формат лаборатории планируется сделать ежегодным, а в качестве менторов будут привлекаться лучшие мировые композиторы кино.

Подробная информация о проекте - здесь.