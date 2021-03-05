Новости

Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 21:08
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 21:02
Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву" 21:00
Приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня 20:50
Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете 20:46
Следующий учебный год в школах начнется в очном формате 20:41
В Финляндии прививка не спасла от инфицирования коронавирусом 20:17
Милорад Додик: Не допущу присоединения Боснии к антироссийским санкциям 20:16
Роскомнадзор составил протоколы в отношении соцсетей за призывы детей на акции 20:11
В пяти селах Волгоградской ввели карантин по бешенству 20:04
Двое жителей Ставрополья осуждены за нападение на Дагестан в 1999 году 19:49
Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон 19:43
Зеленский лишил Саакашвили должности 19:25
Грузовикам массой более 3,5 тонны запретят въезд на МКАД 19:20
"Спутник V" стала второй в мире вакциной от COVID-19 по числу одобривших стран 19:14
Стал известен состав женской сборной по лыжным гонкам на марафон 18:42
В Ленобласти главу района арестовали из-за банкротства "Водоканала" 18:37
В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 18:28
В Ростове прокуратура нашла нарушения в работе дельфинария 18:14
Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги эстафеты на ЧМ 18:04
ФИФА внесла изменения в правила игры рукой 18:03
В Германии призвали ускорить сертификацию вакцины "Спутник V" 18:01
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель 17:58
Собянин: Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет 17:56
На Дону отменили часть коронавирусных ограничений 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
05.03.2021 20:11
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор составил протоколы в отношении соцсетей за призывы детей на акции

Текст: Иван Черноусов

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление ими информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин потребовал реагировать на втягивание подростков в незаконные акции

На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, отмечает ведомство. 4 марта мировой судья Савеловского района принял решение оштрафовать ООО "Мэйл.ру" по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети "Одноклассники". По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Общая сумма штрафа составила 4 млн рублей.

В ходе поочерёдного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии YouTube Компании Информационные технологии Twitter Компании Информационные технологии ВКонтакте Компании Информационные технологии Одноклассники

Главное сегодня

Путин обсудил на совещании Совбеза РФ обеспечение интересов России в мире
В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом
Москва анонсировала ответные санкции в отношении США
Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных
"Спутник V" стала второй в мире вакциной от COVID-19 по числу одобривших стран
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир