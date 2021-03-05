Роскомнадзор составил протоколы в отношении соцсетей за призывы детей на акции

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление ими информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность - участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На сегодняшний день в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", YouTube, отмечает ведомство. 4 марта мировой судья Савеловского района принял решение оштрафовать ООО "Мэйл.ру" по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети "Одноклассники". По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Общая сумма штрафа составила 4 млн рублей.

В ходе поочерёдного рассмотрения дел ожидается назначение административных штрафов в отношении владельцев всех упомянутых интернет-платформ.