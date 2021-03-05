Новости

Музей космонавтики в Москве временно закроют для подготовки к выставке 10:55
США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21 10:51
Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 09:47
Мэрия Кызыла запретила торговлю алкоголем 8 марта 09:47
В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория 09:38
Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике 09:35
Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ 09:23
Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу" 09:14
Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях 09:12
Получить госаккредитацию вузу помогут студенты 09:10
Назван способ накопить на безбедную старость 08:58
ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай 08:55
В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза 08:45
Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер 08:43
Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки 08:39
На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска 08:31
Российские ученые открыли новую элементарную частицу 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 10:36
Рубрика: Общество

Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Можно ли отменить обязательный ЕГЭ и оставить его только для выпускников? Однозначного мнения здесь пока нет, это должно решить экспертное сообщество, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Проект Рособрнадзора: Цифровое портфолио может заменить ЕГЭ

Напомним, в 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, поступающие в вузы. В 2021 году из-за пандемии будет так же: ЕГЭ-2021 - только для поступления. А что будет после?

- Вопрос сложный, но это должно решить экспертное сообщество. Прошлый год показал, что было около 70 тысяч (примерно 10 процентов ребят), которые на ЕГЭ просто не пришли, хотя они заявились, - рассказал Анзор Музаев. - В этом году, я думаю, цифра будет аналогичной. Если в этом году будет также, то это будет хорошей статистикой для экспертного сообщества. У меня нет четкого "за/против".

Общество Образование ЕГЭ в России

Главное сегодня

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2"
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России