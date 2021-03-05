Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ

Можно ли отменить обязательный ЕГЭ и оставить его только для выпускников? Однозначного мнения здесь пока нет, это должно решить экспертное сообщество, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, поступающие в вузы. В 2021 году из-за пандемии будет так же: ЕГЭ-2021 - только для поступления. А что будет после?

- Вопрос сложный, но это должно решить экспертное сообщество. Прошлый год показал, что было около 70 тысяч (примерно 10 процентов ребят), которые на ЕГЭ просто не пришли, хотя они заявились, - рассказал Анзор Музаев. - В этом году, я думаю, цифра будет аналогичной. Если в этом году будет также, то это будет хорошей статистикой для экспертного сообщества. У меня нет четкого "за/против".