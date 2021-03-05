Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не планируется упрощать

Рособрнадзор не планирует упрощать задания ЕГЭ-2021. Об этом рассказал начальник управления организации и проведения ГИА Игорь Круглинский.

По его словам, дети целенаправленно готовились к ЕГЭ целый год. При этом они ориентировались на заранее опубликованные модели. Если сейчас вносить какие-то изменения, это может дезориентировать выпускников.

- Мы же ориентировали детей четко на эту модель. С точки зрения упрощения - какой в этом смысл? Это только дезориентирует людей, в этом действии нет какого-то смысла, - сообщил он.

Напомним, в 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, поступающие в вузы. И в прошлом году, в разгар пандемии, никто задания ЕГЭ не упрощал. В 2021 году ЕГЭ также останется только для поступления.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что надеется, что сроки ЕГЭ не будут сдвигаться дальше на июль или август.

- Надеемся, что не будет все на июль передвигаться, на август, - рассказал Анзор Музаев.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2021 году планируется с 31 мая по 2 июля.