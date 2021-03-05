Россия за два месяца импортировала товаров на 33 миллиарда долларов

В январе - феврале 2021 года Россия импортировала из стран дальнего зарубежья товары на 33 миллиарда долларов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на 10%. При этом в феврале по сравнению с январем рост составил 20,4%.

Так, импорт химической продукции в феврале по сравнению с январем вырос на 23,4% (до 3,6 миллиарда долларов), машиностроительной продукции - на 21,4% (до 9,2 миллиарда), текстильных изделий и обуви - на 16,4% (до 1 миллиарда), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 12,5% (до 1,9 миллиарда).

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства в феврале больше всего увеличился импорт молочных продуктов (рост составил 27,6%), сахара (26,3%) и алкогольных и безалкогольных напитков (26,1%). В то же время сократился импорт овощей (минус 4,6%), а также фруктов и орехов (на 2,8%).