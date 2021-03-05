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05.03.2021 12:05
Рубрика: Общество

Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта

Текст: Ольга Игнатова

Самыми бесполезными подарками на 8 марта россиянки считают посуду, шампуни и гели для душа.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Цветы хоть и греют душу, но в принципе тоже не стоит тратить на них деньги, уверены представительницы прекрасной половины человечества. Об этом российские женщины говорили в ходе опроса, который провел сервис по поиску работы SuperJob.

А вот в списке самых желанных подарков к Международному женскому дню - парфюмерия, косметика и новый телефон. При этом брендовую парфюмерию и косметику хотят получить на 8 марта 7% опрошенных дам. Чувствовать себя любимыми, ощущать на себе заботу и внимание близких в праздничный день важно для 6% женщин. Еще по 6% респондентов хотели бы получить в подарок деньги, новый телефон или другой гаджет. Мечтают об украшениях и путешествиях по 5% россиянок. По 3% опрошенных дам не стали мелочиться - без лишней скромности назвали самым желанным подарком квартиру, машину или предложение руки и сердца. Не прочь получить в подарок дамы одежду и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовую технику, книги, сладости, мебель, подарочные сертификаты в SPA, на обучение или фитнес. О таких подарках сообщили по 2% респондентов. Еще по 2% были бы рады приглашению на романтический вечер от любимого человека или просто отдых от повседневных забот.

Что точно не стоит дарить дамам, так это кастрюли, сковородки, кружки - такие подарки не нравятся 5% опрошенным. По 4% сообщили, что самыми бесполезными подарками для них являются шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, дешевая парфюмерия и косметика. Не нравятся женщинам открытки, статуэтки и вазы, свечи, брелоки и сувениры - их назвали худшими подарками и "пылесборниками" по 3% респондентов. Среди нежелательных подарков также ночные рубашки, тапочки, канцелярские принадлежности, игрушки, кухонные фартуки или полотенца.

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