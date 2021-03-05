Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России финишировала второй в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Нашу команду представляли Александр Логинов, Карим Халили, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Халили использовал три дополнительных патрона, Елисеев не допустил ни одного промаха, однако россияне отстали от немцев на минуту. Логинов взял пять дополнительных патронов и передал эстафету Латыпову седьмым. Эдуард был точен, в отличие от оппонентов, и выиграл финишную дуэль у норвежца Йоханнеса Бе. Таким образом, золото завоевала Германия, второй стала Россия, а замкнула тройку лидеров Норвегия.

Завтра в Нове-Место пройдут женский (в 13:00 мск) и мужской спринт (в 17:00). Завершится этап Кубка мира в Чехии в воскресенье гонками преследования у женщин (в 14:00) и мужчин (18:00).