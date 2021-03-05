Сборная России завоевала "серебро" в женской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. "Золото" взяли норвежки, а "бронза" досталась команде Финляндии.

Этот чемпионат стал для нашей женской команды турниром боли и разочарований. Татьяны Сориной и Натальи Непряевой в числе его участников вообще могло и не быть. Сорина незадолго до ЧМ-2021 повредила связку, а Непряева и вовсе сломала руку. Многие, в принципе, очень удивились, когда обе девушки все-таки вышли на главные старты года. Юлия Ступак ничего не ломала, но этот сезон для нее (как, к слову, и для Сориной) - первый после рождения ребенка. И хотя бы по этой причине очень тяжелый. А тут еще промах с подготовкой к чемпионату мира.

В общем, неудивительно, что медали в личных гонках уплывали одна за другой. Ближе всего к пьедесталу наши девушки были в командном спринте, в котором Ступак в дуэте с Непряевой на самом финише не удержали "бронзу", а потом рыдали на глазах у всей страны. Вот и получалось, что эстафета - главный шанс наших девушек на медаль. Причем не такой уж и явный: эксперты сразу отдавали "золото" и "серебро" Швеции и Норвегии, а на "бронзу" помимо нас претендовали амбициозные США и Финляндия.

Вопреки ожиданиям, многое решилось на двух первых, классических этапах. Дебютантка чемпионатов мира Яна Кирпиченко вместе со Ступак пробежали вровень с норвежками, "сбросив" остальных конкуренток, в том числе и шведок, выигравших эстафету на прошлом чемпионате мира.

Судьба "золота" решилась на третьем коньковом этапе, на котором великая и ужасная Тереза Йохауг улетела от нашей Татьяны Сориной на 20 секунд отрыва. Но это было предсказуемо: не будь у Норвегии такой суперлыжницы, неизвестно, как бы на самом деле все сложилось. Ну а нашим оставалось не отдать синицу в руке, то бишь "серебро", что Сорина с бежавшей на заключительном этапе Натальей Непряевой и сделали.

Лучше всего о цене этой победы (да, я не оговорился, именно победы духа и воли) говорили слезы президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которые она не смогла сдержать в эфире "Матч ТВ".

- У меня такое счастье за девчонок, - совсем не скрывала эмоций Елена Валерьевна. - Мы не зря надеялись и верили в них. Я еще вчера говорила что эстафеты - самая непредсказуемая гонка. Хочу сказать всем спасибо, девчонкам, сервису - у нас все идет гладко. Я просто счастлива. Виделась со всеми, целовалась. Сказала им: "Спасибо, золотые мои, я вас всех люблю". Непряева и Сорина - абсолютно мужественные. С такими травмами они в строю и очень-очень достойно выступают.

Сейчас можно сколько угодно гадать, как сложилась бы гонка, будь те же Непряева и Сорина в своей оптимальной форме. Что ж, очень надеемся, что ответ на этот вопрос даст нам Олимпиада в Пекине, до которой уже меньше года.

А пока можно констатировать факт: вчера женская команда показала свой лучший результат в эстафетах на чемпионатах мира с 2005 года. Тогда мы тоже взяли серебряные медали и тоже в Оберстдорфе.