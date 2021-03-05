Росстат: Лидерами роста цен на продукты в феврале стали огурцы и бананы

В феврале потребительские цены выросли на 0,8%, но продовольствие подорожало сильнее - на 1,22% за месяц. При этом с начала года продовольственные товары выросли в цене на 2,24%, а к февралю прошлого года - на 7,72%, следует из данных Росстата.

Наибольший прирост цен в феврале традиционно наблюдался у плодоовощной продукции - 5,57%. Огурцы подорожали на 18,0%, бананы - 8,9%, виноград - 8,5%, картофель - 8,1%, зелень свежая - 7,7%, морковь - 7,5%, помидоры - 7,1%. Но были в этой категории и продукты, цены на которые снизились: апельсины - на 6,2%, грибы - на 0,4%, лимоны - на 0,3%.

Из других продовольственных товаров также "отличились" куры охлажденные и мороженые - цены на них за месяц выросли на 4,7%. К февралю прошлого года они подорожали на 12,96%. Яйца куриные подорожали в среднем по России на 2,3%. При этом к февралю прошлого года цены на них подскочили на 28,22%. Напомним, это произошло из-за снижения производства на фоне птичьего гриппа и сокращения поставок импортного инкубационного яйца. На днях крупнейшие производители этих товаров договорились зафиксировать цены на свою продукцию на ближайшие два месяца.

На масло подсолнечное цены и сахар цены зафиксированы с конца прошлого года. Однако масло подорожало на 0,2%, а в некоторых регионах рост цен на него превысил 4%. Цены на сахар в среднем по стране снизились на 0,8%, а в некоторых регионах - почти на 7%.

В феврале стали дороже маргарин, окорочка куриные, икра лососевых рыб отечественная - на 2,3-2,8%, макаронные изделия, рыба мороженая неразделанная, кальмары мороженые - на 1,5%.

Зато подешевела рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), соль и пшено - на 0,5%. Пиво и консервы фруктово-ягодные для детского питания стали дешевле на 0,2%, карамель, перец черный и коньяк - на 0,1%.