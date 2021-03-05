Сбер предложил исправить гендерное неравенство в названиях улиц в РФ

Сбер выступил с инициативой о присвоении новым российским улицам имён выдающихся соотечественниц.

С 7 марта на запущенном Сбером сайте SBER8MARTA.RU пользователи могут выбрать, в честь каких женщин, внесших большой вклад в развитие страны, они хотел бы назвать улицу, или предложить свой вариант. По итогам этого проекта, названного "Во имя женщин", Сбер отправит официальные запросы в мэрии российских городов с просьбой о присвоении новым улицам имен заслуженных женщин.

Имена многих знаменитых женщин уже увековечены в названиях российских улиц. Например, в Москве есть улицы математика Софьи Ковалевской, скульптора Веры Мухиной, поэтессы Анны Ахматовой, певицы Галины Вишневской, лётчиц Валентины Гризодубовой и Марины Расковой, улицы, названные в честь женщин - политиков и героев войны. Тем не менее, в той же Москве в честь великих женщин названо менее 1,5% улиц, отмечает Сбер. С помощью проекта Сбер обращает внимание на важность гендерного равенства.