Сбербанк до мая снизил ставки по потребкредитам для всех клиентов

"Заёмщикам, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбера, теперь доступны минимальные ставки - как у "зарплатников", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. - До 300 тысяч рублей им доступен полный онлайн-процесс, включая выдачу без документов. А от 300 тысяч до одного миллиона рублей - онлайн-процесс при условии согласия на проверку доходов через "Госуслуги". Данной акцией мы подкрепляем сезонный спрос на заёмные средства, который в среднем составляет +22% к началу года".

По потребительским кредитам без обеспечения и под поручительство для зарплатных клиентов максимальная ставка составит 18,7%, для остальных клиентов - 19,7