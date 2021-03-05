Сбербанк до мая снизил ставки по потребкредитам для всех клиентов

Новости

Москино открывает Киноклуб "8 Марта" 12:12
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта 12:05
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ 11:55
В Швеции новое беспозвоночное назвали в честь Греты Тунберг 11:53
Universal вновь перенесла премьеры "Форсажа 9" и новых "Миньонов" 11:40
Названа цена самой дорогой в Москве "женской" квартиры 11:33
Цена нефти Brent поднялась до 68 долларов за баррель 11:28
Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию 11:20
В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за "Спутника V" 11:12
Оперштаб: Еще 2249 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:11
В Петербурге научились кодировать пароли с помощью теории хаоса 11:04
В Крыму проложат туристические маршруты по суворовским крепостям 11:01
Глава региона в Норвегии попросил закупить "Спутник V" 11:01
Россия за два месяца импортировала товаров на 33 миллиарда долларов 11:00
В Екатеринбурге открылась выставка "каменных цветов" 10:59
Музей космонавтики в Москве временно закроют для подготовки к выставке 10:55
США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21 10:51
Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 11:16
Рубрика: Экономика

Сбербанк до мая снизил ставки по потребкредитам для всех клиентов

Текст: Игорь Зубков
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка 10,9% теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет. Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая, сообщает банк.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Заёмщикам, которые пока не являются зарплатными клиентами Сбера, теперь доступны минимальные ставки - как у "зарплатников", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. - До 300 тысяч рублей им доступен полный онлайн-процесс, включая выдачу без документов. А от 300 тысяч до одного миллиона рублей - онлайн-процесс при условии согласия на проверку доходов через "Госуслуги". Данной акцией мы подкрепляем сезонный спрос на заёмные средства, который в среднем составляет +22% к началу года".

В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования

По потребительским кредитам без обеспечения и под поручительство для зарплатных клиентов максимальная ставка составит 18,7%, для остальных клиентов - 19,7

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк Рынок кредитования

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах
Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Вакцину "Эпиваккорона" разрешили использовать пожилым людям
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир