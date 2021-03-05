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05.03.2021 09:15
Рубрика: Спорт

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин получил травму в матче НХЛ с "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси".

К этому моменту счет в игре был 4:1 в пользу "рейнджеров", которые в очередной раз играли без своего лидера Артемия Панарина. Счет в матче в первом периоде открыли "дьяволы" после броска Джека Хьюза.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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После перерыва на это "Рейнджерс" ответили дублем Криса Крайдера, которому в первом случае ассистировал россиянин Павел Бучневич. В самом начале третьего периода Крайдер оформил хет-трик, а затем свою седьмую шайбу в сезоне забросил Бучневич.

Почти за шесть минут до финальной сирены два хоккеиста "Нью-Джерси" вышли против одного защитника соперников и один из них нанес бросок. Шестеркин переместился из одного угла в другой, почти сел на шпагат, и своими действиями спас команду. Шайба после броска попала ему в плечо, а вратарь, скорчившись от боли, остался лежать на льду. В итоге он был заменен на другого российского голкипера Александра Георгиева. В активе Шестеркина 32 отраженных броска из 33. Причем несколько раз российский голкипер выручал команды почти в безнадежной ситуации.

До конца матча "Рейнджерс" забросили еще две шайбы - отличились Брендан Смит и Алексис Лафреньк, а Георгиев отметился тремя сейвами.

В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" переиграли "Баффало" - 5:2. На счету голкипера "островитян" Ильи Сорокина 16 отраженных бросков из 18. "Питтсбург", несмотря на голевую передачу Евгения Малкина, уступил "Филадельфии" - 3:4.

Фото: REUTERS
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"Каролина" переиграла "Детройт" - 5:2. У форварда "ураганов" Андрея Свечникова гол и передача. "Тампа-Бэй" в овертайме победила "Чикаго" - 3:2. Вратарь Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37, установив клубный рекорд по длительности "сухой" серии.

"Калгари" обыграл "Оттаву" -7:3. В составе проигравших голом отметился форвард Артем Анисимов. "Флорида" переиграла "Нэшвилл" - 5:4, голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 35.

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