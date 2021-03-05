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05.03.2021 11:45
Рубрика: Общество

"Сириус" открывает IT-колледж для выпускников школ со всей России

Текст: Ксения Колесникова
Открыт набор на программы среднего профобразования в IT-колледже "Сириус". В этом году абитуриенты могут подать документы на три специальности: "Компьютерные системы и комплексы", "Сетевое и системное администрирование", "Информационные системы и программирование". На бюджетные места колледж примет 55 человек. К занятиям первые студенты приступят в сентябре 2021 года.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Учить ребят будут лучшие российские и зарубежные педагоги, а также наставники и эксперты ведущих компаний. 70% обучения будет посвящено практическим занятиям и стажировкам в крупных IT-компаниях, 30% - теории и лекционным курсам.

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Первые выпускники смогут работать разработчиками веб-приложений, программистами, администраторами баз данных, сетевыми/системными администраторами, разработчиками компьютерных систем и комплексов.

- IT-рынку нужны молодые специалисты. Создавая образовательные программы, мы проанализировали требования IT-компаний, профессиональные стандарты и стандарты WorldSkills, учли независимую оценку квалифицированных специалистов. Сейчас мы открываем набор на три специальности, но в будущем их станет больше, - рассказал заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по развитию системы общего и дополнительного образования Алексей Карпухин.

Учиться студенты будут в новом здании Лицея "Сириус", который откроет свои двери 1 сентября. Студентам из других городов предоставят место в кампусе колледжа.

Абитуриенты смогут подать документы с 20 июня по 15 августа. Приемная комиссия будет учитывать средний балл по математике и информатике аттестата о полном среднем образовании, а также результаты индивидуальных достижений. Для будущих студентов колледж проведет Всероссийскую олимпиаду IT-Раунд, победители и призеры которой получат дополнительные баллы для поступления.

Общество Образование

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