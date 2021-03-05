"Сириус" открывает IT-колледж для выпускников школ со всей России

Учить ребят будут лучшие российские и зарубежные педагоги, а также наставники и эксперты ведущих компаний. 70% обучения будет посвящено практическим занятиям и стажировкам в крупных IT-компаниях, 30% - теории и лекционным курсам.

Первые выпускники смогут работать разработчиками веб-приложений, программистами, администраторами баз данных, сетевыми/системными администраторами, разработчиками компьютерных систем и комплексов.

- IT-рынку нужны молодые специалисты. Создавая образовательные программы, мы проанализировали требования IT-компаний, профессиональные стандарты и стандарты WorldSkills, учли независимую оценку квалифицированных специалистов. Сейчас мы открываем набор на три специальности, но в будущем их станет больше, - рассказал заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по развитию системы общего и дополнительного образования Алексей Карпухин.

Учиться студенты будут в новом здании Лицея "Сириус", который откроет свои двери 1 сентября. Студентам из других городов предоставят место в кампусе колледжа.

Абитуриенты смогут подать документы с 20 июня по 15 августа. Приемная комиссия будет учитывать средний балл по математике и информатике аттестата о полном среднем образовании, а также результаты индивидуальных достижений. Для будущих студентов колледж проведет Всероссийскую олимпиаду IT-Раунд, победители и призеры которой получат дополнительные баллы для поступления.