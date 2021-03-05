Следующий учебный год в школах начнется в очном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов рассчитывает, что новый учебный год в школах начнется в очном формате. Об этом он сказал в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

- Мы готовы к разной ситуации. Надеемся, конечно, на лучшее. Но в случае какой-то ситуации, связанной, прежде всего, с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Надеюсь, мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести ЕГЭ, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году.