Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.03.2021,  
10:51
Текст:  Антон Валагин

США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21

ВВС США опубликовали фото прототипа временного укрытия для нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Быстровозводимый тент планируется использовать вне стационарных авиабаз.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Истребитель ВВС ФРГ сбросил бомбы на границу с Голландией

По размерам бетонных плит аэродрома и стоящих рядом автомобилей энтузиасты авиатехники быстро вычислили длину и ширину укрытия, а затем и примерные габариты самолета. Получилось, что B-21 имеет фюзеляж длиной порядка 15 метров и размах крыла 42 м. Это значительно меньше размеров B-2 Spirit: 21 и 52 метра, соответственно.

Официальные технические характеристики B-21 засекречены, до сих пор не опубликовано ни одного реального изображения самолета - только рендеры. По данным из открытых источников, Northrop Grumman с 2019 года строит опытный образец Raider на заводе в Калифорнии. Его первый полет запланирован на 2022 год.

B-21 должен стать экономичной альтернативой B-2. Самый дорогой самолет в истории проиграл гонку технологий с советской/российской ПВО.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: В. Киселев \ РИА Новости
Своими силами: как советские бойцы дорабатывали БМП-2 в Афганистане 04.03.2021
Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских 04.03.2021
США проведут обратную разработку бомбардировщика B-2 03.03.2021
разработки
MW: Российские самолеты могут получить революционное оружие 02.03.2021
Действующие в стае реактивные беспилотники разрабатывают в России 01.03.2021
самолеты
Россия возглавила список стран с наиболее опасными перехватчиками 03.03.2021
Жуткое крещендо: Popular Mechanics впечатлил звук двигателей Су-57 02.03.2021