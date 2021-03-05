США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского

США ввели санкции против Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. Под ограничения попали также его жена, дочь и сын, сообщат портал Strana.ua.

Основанием для наложения санкций госсекретарь США Энтони Блинкен назвал деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 году. Также он обвинил бизнесмена в попытках подорвать демократию на Украине.

Госдепартамент утверждает, что на посту губернатора Днепропетровской области Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. Кроме того, олигарх использовал свое политическое влияние и власть для личной выгоды.

"Самое интересное, что как раз во время этой деятельности Коломойский был у американцев на хорошем счету и считался "человеком, остановившем "Русскую весну". Неисповедимы пути Госдепа", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Предприниматель намерен оспорить решение Госдепартамента в суде. Санкции в отношении жены Ирины, дочери Анжелики и сына Григория (последний в документе назван Израилем Цви) лишают их права на въезд в США.