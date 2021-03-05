Суд оштрафовал владельца сети "Одноклассники" на 4 миллиона

Мировой судья Савеловского суда вынес решение о наложении штрафа на ООО "Мейл.ру" за отказ удалить информацию о несанкционированной акции 23 января. Речь о владельце соцсети "Одноклассники".

"Суд признал ООО "Мейл.ру" виновной по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначил наказание в виде штрафа в 4 миллиона рублей", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Савеловского суда.

Как известно, во многих соцсетях накануне провокации сторонников Навального, которые даже не обращались к московским властям за разрешением на эту акцию, появились призывы выйти в этот день и провести протестные мероприятия. Так что "Одноклассники" далеко не единственная соцсеть, к которой у властей возникли претензии. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор, помимо этой соцсети, оштрафует также Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", а также YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.