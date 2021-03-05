Генетики нашли способ установить точный биологический возраст

Ученые - биоинформатики, генетики и инженеры из Кельнского университета, Института стабильности генома при старении и болезнях и Центре молекулярной медицины разработали новые высокоточные "часы" для определения биологического возраста человека. Об этом пишет Eurekalert!

Роль секундной стрелки играет ген старения - транскриптом.

Ранее часы старения основывались на таких механизмах как эпигенетические часы Хорвата. Он взял за точку отчета структуру метилирования небольших химических групп, которые прикрепляются к ДНК и изменяются с возрастом.

Новые, более точные, часы используют транскриптом Caenorhabditis elegans, гены, которые считываются из ДНК, чтобы производить белки для клетки. Гены иммунного ответа, а также передача сигналов в нейронах важны для процесса старения. Сложность была в том, что иногда они транскрибируют большое количество РНК, иногда меньше. Чтобы подсчитать их активность, ученые использовали математический трюк для устранения различий в активности генов.

Бинаризованные часы старения транскриптома делят гены на две группы - "включены" и "выключены", что и свело к минимуму высокую вариативность. Таким образом ученым удалось точно прогнозировать ускоряющие и замедляющие старение эффекты вариантов генов и различных внешних факторов у нематод в молодом возрасте и точно определить биологический возраст.

Ценность исследования также в том, что часы старения также работают в пожилом возрасте, когда измерить биологический возраст было особенно трудно. Это важно для определения влияния на процессы старения окружающей среды, образа питания и методов лечения.