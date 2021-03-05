Три российских сериала на выходные: "По колено", "Я не шучу", "Крюк"

Новости

Москва анонсировала ответные санкции в отношении США 13:59
Песков объяснил план по сокращению заимствований 13:58
На развитие терапии для онкобольных будет выделено 800 млн рублей 13:55
Медведев: Опекунство не должно лишать права на пособие по безработице 13:47
Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса 13:43
Начался капремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы 13:42
Взломан форум элитных русскоязычных хакеров 13:36
В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии 13:27
В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G 13:27
МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство 13:20
Песков ответил на вопрос про иностранного гостя Путина 13:20
Песков сообщил график Путина на неделю 13:14
Песков рассказал про возвращение Путина к прямым контактам 13:13
Лекарства от фонда "Круг добра" получат 800 детей с мышечной атрофией 13:12
Рэпер Noize MC госпитализирован 13:11
СК раскрыл подробности избиения 98-летней блокадницы в Петербурге 12:59
Женщинам в Москве 8 марта подарят более 300 тысяч цветов 12:59
Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон 12:58
Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка" 12:43
СМИ: В WADA изучат раскраску болида "Хаас" в цветах флага России 12:32
Роботы обеспечат высокоточную сварку на производстве авиадвигателей 12:30
Москино открывает Киноклуб "8 Марта" 12:12
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта 12:05
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ 11:55
В Швеции новое беспозвоночное назвали в честь Греты Тунберг 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 13:38
Рубрика: Культура

Три российских сериала на выходные: "По колено", "Я не шучу", "Крюк"

Текст: Сусанна Альперина
Три новейших российских сериала, представленных нашими платформами, вполне можно соотнести с праздником 8 марта, но вообще-то и сами по себе они представляют интерес для всех полов. Героиня одного из них - женщина-стендап-комик, другого - человек маленького роста, но огромной жизнерадостности - его полюбят все зрительницы, третьего - тот, кому уже женщины отдали свои сердца - известный не только в России, но и за рубежом актер.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Первый сериал - "Я не шучу". КиноПоиск HD намеренно приурочил его к Международному Женскому Дню. Главная героиня - стендап-комик. Но жизнь ее странным образом похожа на ту, что ведет Ольга - героиня одноименного сериала в исполнении Яны Трояновой. То есть она - тащит на себе все. Детей, собаку, кредиты, бывших мужей... Способ все это пережить - выговориться во время вечернего выступления перед публикой. Не всегда цензурно, но всегда понятно и доходчиво.В главной роли - профессиональный стендап-комик Елена Новикова. Она же - победительница шоу "Открытый микрофон", участница проекта Stand Up. Елена написала и сценарий в соавторстве с Еленой Красильниковой. Много споров у зрителей вызывает, кто именно скрывается под псевдонимом Саша Тапочек. Так зовут режиссера сериала. Говорят, что это может быть Александр Незлобин. Он вместе с Сергеем Светлаковым и Ольгой Филипук официально значатся в продюсерах проекта. Вчера, 4 марта, вышли три эпизода сериала. Из них можно понять, что быть стендап-комиком - это хорошо, но профессиональное владение актерским мастерством тоже не помешает. Поэтому симпатии обозревателя "РГ" все же на стороне Яны Трояновой и сериала "Ольга". Однако смотрится легко, навевает воспоминания об "Удивительной Миссис Мейзел" - наверное, пришла пора для появления в России такого проекта. Следующие две серии выйдут как раз 8 марта, 11 марта - одна серия и далее - по одной серии в неделю. В сериале снимались: Анатолий Белый, Алексей Розин, Николай Шрайбер, Лидия Кузнецова, Артем Кошман, Таисия Битюкова, Артем Ешкин и другие. Рейтинг - 18 плюс. И тут детей особо не посадишь смотреть - есть очень откровенные кадры.

Фото: kinopoisk.ru
Universal вновь перенесла премьеры "Форсажа 9" и новых "Миньонов"

Второй сериал - "По колено". Его представляют как комедию про маленького человека в большом городе. Со времен Гоголя и Достоевского понятие "маленький человек" изменилось. Теперь это просто человек небольшого роста. В данном случае - 135 см. Таков рост главного героя Саши Грибова. Вчера, 4 марта, в онлайн-кинотеатре IVI появились первые серии. Прежде всего отметим симпатичность и харизматичность Ивана Филиппова, сыгравшего главную роль. Актер так хорошо "держит кадр", что можно показывать все время его одного. У Питера Динклэйджа из "Игры престолов" появился серьезный конкурент, и нужно торопиться его снимать, пока в Голливуд, да и на студии других стран не позвали. Филиппов - во всех смыслах находка. Шоумен и кавээнщик с 16-летним стажем, участник команды КВН "Русь" Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Кроме него в сериале снимались Станислав Агафонов, Ян Цапник, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Вячеслав Манучаров и другие. А еще в сериале заняты и другие актеры маленького роста: Артем Бобцов, известный по сериалу "Домашний арест" и работе в Большом Московском Цирке, Кирилл Круглов, популярный как Stand-up комик, а также Олимпия Ивлева, участница проекта Little Big. Режиссёр - Александр Абдуллаев. Продюсеры: Давид Кочаров, Тина Канделаки, Максим Рыбаков, Антон Федотов, Олег Туманов и Сергей Шнуров.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка"

Третий сериал - "Крюк". Он вышел сегодня, 5 марта, на платформе Megogo. Это - первый оригинальный сериал медиасервиса, и на него возлагаются большие надежды. Режиссер - также дебютант - Иван Оганесов. А главную роль в сериале исполняет Юрий Колокольников. Его герой - известный в прошлом хоккеист Никита Крюков. Его прозвище - Крюк - это название нижней части клюшки. В новой жизни Крюков выбрал путь хоккейного агента. Несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита остается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе. Сможет ли он не изменять своим принципам или "спортивная бизнес-машина" сломает его? Юрий Колокольников, актер сериала "Крюк" перед выходом сериала заявил следующее: "Как говорят спортсмены после матчей, насколько была динамичная игра и как все выложились, я могу точно так же сказать про наш проект. Несмотря на то что матч длился не три периода, а три месяца съемок, это был очень динамичный матч, я бы даже сказал предельно турбулентный. Спасибо всем участникам этого буйного процесса, всем спортсменам, которые помогали и принимали участие, хоккейным клубам, которые пустили нас снимать у себя на стадионах, ну и конечно всей съёмочной группе. С этой командой мы дошли до конца, выдержали этот темп выстояли в этой битве. Спасибо всем огромное. Ну и как говорит мой персонаж, Никита Крюков, - I am in game."

В сериале также снимались Агата Муцениеце, Катя Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова и даже... Ксения Собчак, которая появится в сериале в камео, и другие. Первый сезон сериала состоит из 10 серий. Интересно, что он снимался на хоккейных аренах, и это - ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина и Ледовый дворец Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина. А еще - на объектах, где ранее не снимали кино: новый спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ", парк "Зарядье", район "ВТБ арена-парк" и других.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса
Проект Рособрнадзора: Цифровое портфолио может заменить ЕГЭ
За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
Федеральным музеям разрешили проводить экскурсии для школьников
К 2024 году виртуальные концертные залы появятся в каждом втором городе РФ