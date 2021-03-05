Три российских сериала на выходные: "По колено", "Я не шучу", "Крюк"

Три новейших российских сериала, представленных нашими платформами, вполне можно соотнести с праздником 8 марта, но вообще-то и сами по себе они представляют интерес для всех полов. Героиня одного из них - женщина-стендап-комик, другого - человек маленького роста, но огромной жизнерадостности - его полюбят все зрительницы, третьего - тот, кому уже женщины отдали свои сердца - известный не только в России, но и за рубежом актер.

Первый сериал - "Я не шучу". КиноПоиск HD намеренно приурочил его к Международному Женскому Дню. Главная героиня - стендап-комик. Но жизнь ее странным образом похожа на ту, что ведет Ольга - героиня одноименного сериала в исполнении Яны Трояновой. То есть она - тащит на себе все. Детей, собаку, кредиты, бывших мужей... Способ все это пережить - выговориться во время вечернего выступления перед публикой. Не всегда цензурно, но всегда понятно и доходчиво.В главной роли - профессиональный стендап-комик Елена Новикова. Она же - победительница шоу "Открытый микрофон", участница проекта Stand Up. Елена написала и сценарий в соавторстве с Еленой Красильниковой. Много споров у зрителей вызывает, кто именно скрывается под псевдонимом Саша Тапочек. Так зовут режиссера сериала. Говорят, что это может быть Александр Незлобин. Он вместе с Сергеем Светлаковым и Ольгой Филипук официально значатся в продюсерах проекта. Вчера, 4 марта, вышли три эпизода сериала. Из них можно понять, что быть стендап-комиком - это хорошо, но профессиональное владение актерским мастерством тоже не помешает. Поэтому симпатии обозревателя "РГ" все же на стороне Яны Трояновой и сериала "Ольга". Однако смотрится легко, навевает воспоминания об "Удивительной Миссис Мейзел" - наверное, пришла пора для появления в России такого проекта. Следующие две серии выйдут как раз 8 марта, 11 марта - одна серия и далее - по одной серии в неделю. В сериале снимались: Анатолий Белый, Алексей Розин, Николай Шрайбер, Лидия Кузнецова, Артем Кошман, Таисия Битюкова, Артем Ешкин и другие. Рейтинг - 18 плюс. И тут детей особо не посадишь смотреть - есть очень откровенные кадры.

Второй сериал - "По колено". Его представляют как комедию про маленького человека в большом городе. Со времен Гоголя и Достоевского понятие "маленький человек" изменилось. Теперь это просто человек небольшого роста. В данном случае - 135 см. Таков рост главного героя Саши Грибова. Вчера, 4 марта, в онлайн-кинотеатре IVI появились первые серии. Прежде всего отметим симпатичность и харизматичность Ивана Филиппова, сыгравшего главную роль. Актер так хорошо "держит кадр", что можно показывать все время его одного. У Питера Динклэйджа из "Игры престолов" появился серьезный конкурент, и нужно торопиться его снимать, пока в Голливуд, да и на студии других стран не позвали. Филиппов - во всех смыслах находка. Шоумен и кавээнщик с 16-летним стажем, участник команды КВН "Русь" Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Кроме него в сериале снимались Станислав Агафонов, Ян Цапник, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Агата Муцениеце, Зоя Бербер, Вячеслав Манучаров и другие. А еще в сериале заняты и другие актеры маленького роста: Артем Бобцов, известный по сериалу "Домашний арест" и работе в Большом Московском Цирке, Кирилл Круглов, популярный как Stand-up комик, а также Олимпия Ивлева, участница проекта Little Big. Режиссёр - Александр Абдуллаев. Продюсеры: Давид Кочаров, Тина Канделаки, Максим Рыбаков, Антон Федотов, Олег Туманов и Сергей Шнуров.

Третий сериал - "Крюк". Он вышел сегодня, 5 марта, на платформе Megogo. Это - первый оригинальный сериал медиасервиса, и на него возлагаются большие надежды. Режиссер - также дебютант - Иван Оганесов. А главную роль в сериале исполняет Юрий Колокольников. Его герой - известный в прошлом хоккеист Никита Крюков. Его прозвище - Крюк - это название нижней части клюшки. В новой жизни Крюков выбрал путь хоккейного агента. Несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита остается один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе. Сможет ли он не изменять своим принципам или "спортивная бизнес-машина" сломает его? Юрий Колокольников, актер сериала "Крюк" перед выходом сериала заявил следующее: "Как говорят спортсмены после матчей, насколько была динамичная игра и как все выложились, я могу точно так же сказать про наш проект. Несмотря на то что матч длился не три периода, а три месяца съемок, это был очень динамичный матч, я бы даже сказал предельно турбулентный. Спасибо всем участникам этого буйного процесса, всем спортсменам, которые помогали и принимали участие, хоккейным клубам, которые пустили нас снимать у себя на стадионах, ну и конечно всей съёмочной группе. С этой командой мы дошли до конца, выдержали этот темп выстояли в этой битве. Спасибо всем огромное. Ну и как говорит мой персонаж, Никита Крюков, - I am in game."

В сериале также снимались Агата Муцениеце, Катя Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова и даже... Ксения Собчак, которая появится в сериале в камео, и другие. Первый сезон сериала состоит из 10 серий. Интересно, что он снимался на хоккейных аренах, и это - ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина и Ледовый дворец Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина. А еще - на объектах, где ранее не снимали кино: новый спортивный комплекс "Акватория "ЗИЛ", парк "Зарядье", район "ВТБ арена-парк" и других.