Уехавшие за границу соотечественники хотят найти работу в России

Многие бывшие граждане России, уехавшие за границу, а также граждане нашей страны, постоянно проживающие вне ее пределов, рассматривают возможность вернуться в Россию для поиска работы. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при Правительстве России (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Лидерами по числу таких потенциальных трудовых мигрантов являются: Германия, США, Чехия, Индия, Таиланд, Турция, Италия, Франция, Египет, Великобритания.

"Сегодня только в Германии проживают более миллиона людей, рожденных в России, знающих русский язык и способных найти приложение своим навыкам в нашей стране,- говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. - При этом надо сказать, что в 2020 году в Германии спрос на работу в России вырос практически в полтора раза. Причина этому - глубокий экономический кризис, охвативший страну в 2020 году в связи с началом коронавирусной пандемии, и продолжающийся до сегодняшнего дня. Результат - без малого 3 млн безработных, и уровень безработицы в стране не снижается. Как следствие - у многих бывших русских граждан появляется желание поискать приложение своим знаниям и навыкам на своей Родине. То же самое касается и других стран Европы, где имеются значительные группы выходцев из России, и Соединенных Штатов, где русская община насчитывает более 400 тыс человек. Вообще потенциальные трудовые мигранты из ЕС и США в сумме составляют немногим менее 10% от числа тех, кто хотел бы приехать в Россию за заработки".

Эксперты также оценили города России по привлекательности для квалифицированных иностранных трудовых мигрантов. Среди городов с населением более 250 тыс. человек лидерами по привлекательности являются: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж, Сочи, Челябинск и Красноярск.

При этом в Москве хотели бы работать более 41% квалифицированных иностранных граждан, которые стремятся найти работу в России, в Санкт-Петербурге - 3,5%. Помимо Москвы в приоритеты выходцев из Украины, например, входят Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Воронеж, из Беларуси - Иваново, Санкт-Петербург, Смоленск и Сочи.