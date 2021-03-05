Установлена причина повышенной уязвимости мужчин перед COVID-19

Геномные особенности в дыхательных путях делают мужчин, пожилых людей и курильщиков более предрасположенными к COVID-19. Об этом по результатам углубленного анализа вируса SARS-CoV-2 заявила группа ученых из Исследовательского института трансляционной геномики (TGen) в США. Их выводы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи изучили влияние коронавируса на более чем 1,3 миллиона клеток из образцов ткани носа, дыхательных путей и легких, взятых у 228 здоровых людей. Как пояснил один из авторов работы, доцент Николас Банович, внимание было сосредоточено на влиянии SARS-CoV-2 на три ключевые клетки дыхательных путей: альвеолярный тип 1, необходимый для вдыхания кислорода и выдыхания углекислого газа; альвеолярный тип 2, защищающий клетки типа 1; и эпителиальные клетки дыхательных путей, которые удаляют и нейтрализуют потенциально вредные вещества из вдыхаемого воздуха.

Также генетики учли данные предыдущих исследований о бокаловидных клетках, которые чрезмерно производят ангиотензинпревращающий фермент 2 - ACE2, служащий "точкой входа" коронавирусов в клетки.

Помимо того, что у мужчин, пожилых людей и курильщиков ACE2 является более выраженным, оказалось, что у них экспрессируется больше протеазы TMPRSS2, которая задействована в разрезании Spike-белка на поверхности вируса, что облегчает инфицирование. Обнаружились и несколько других ферментов, позволяющих вирусу более свободно заражать организм.

- Мы изучили множество факторов проникновения во многие органы и типы клеток, которые обычно инфицированы вирусом COVID-19. Помимо сопутствующих заболеваний, таких как высокое кровяное давление и диабет, это исследование помогает объяснить биологию, лежащую в основе того, почему пожилые люди и курильщики могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19 и должны быть приоритетными для профилактических мер и вакцинации, - отметил Банович.