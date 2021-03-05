Умер бывший главный редактор газеты "Труд" Александр Потапов

"Российская газета" с прискорбием сообщает о смерти Александра Серафимовича Потапова. Месяц назад ему исполнилось 85. Двадцать лет из них было отдано газете "Труд".

И не было в этом популярнейшем издании со 100-летней историей главного редактора, который бы с такой тщательной любовью взвешивал каждое попадающее на полосу слово. Даже когда Главный уходил в отпуск, он всегда читал материалы выходящей на следующее утро газеты. В те трудные годы он остро чувствовал свою личную ответственность и никогда не перекладывал ее на чужие плечи. Это при нем тираж "Труда" перевалил за кажущуюся сегодня астрономической цифру в 20 миллионов экземпляров.

Прощание с Александром Серафимовичем Потаповым состоится в субботу, 6 марта, в 11.30 в траурном зале клиники имени Склифасовского.

Потапов будет похоронен на Троекуровском кладбище.