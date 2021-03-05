Новости

Захарова объявила о представлении по поводу "управляемых" СМИ 21:08
Минпросвещения ограничит в школах доступ к негативному контенту 21:02
Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву" 21:00
Приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня 20:50
Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете 20:46
Следующий учебный год в школах начнется в очном формате 20:41
В Финляндии прививка не спасла от инфицирования коронавирусом 20:17
Милорад Додик: Не допущу присоединения Боснии к антироссийским санкциям 20:16
Роскомнадзор составил протоколы в отношении соцсетей за призывы детей на акции 20:11
В пяти селах Волгоградской ввели карантин по бешенству 20:04
Двое жителей Ставрополья осуждены за нападение на Дагестан в 1999 году 19:49
Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон 19:43
Зеленский лишил Саакашвили должности 19:25
Грузовикам массой более 3,5 тонны запретят въезд на МКАД 19:20
"Спутник V" стала второй в мире вакциной от COVID-19 по числу одобривших стран 19:14
Стал известен состав женской сборной по лыжным гонкам на марафон 18:42
В Ленобласти главу района арестовали из-за банкротства "Водоканала" 18:37
В Петербурге продлили запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 18:28
В Ростове прокуратура нашла нарушения в работе дельфинария 18:14
Тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги эстафеты на ЧМ 18:04
ФИФА внесла изменения в правила игры рукой 18:03
В Германии призвали ускорить сертификацию вакцины "Спутник V" 18:01
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель 17:58
Собянин: Младенческая смертность в столице снизилась почти на 60% за несколько лет 17:56
На Дону отменили часть коронавирусных ограничений 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
05.03.2021 20:17
Рубрика: В мире

В Финляндии прививка не спасла от инфицирования коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Около 200 жителей Финляндии заразились коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что уже получили первую дозу вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Фото: Пресс-служба правительства Словакии/РИА Новости
Еврокомиссия разрешила приобретать российские и китайские вакцины

По данным главного врача Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханны Нохюнек, пострадавших может быть значительно больше, поскольку тест на коронавирус проходят не все. Сейчас медики выясняют, при каких обстоятельствах наступило заражение.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала пандемии в Финляндии заразились коронавирусом 60 904 человека.

В мире В мире Европа Финляндия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин обсудил на совещании Совбеза РФ обеспечение интересов России в мире
В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом
Москва анонсировала ответные санкции в отношении США
Россия и Беларусь создадут три центра совместной подготовки военных
"Спутник V" стала второй в мире вакциной от COVID-19 по числу одобривших стран
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков