В Финляндии прививка не спасла от инфицирования коронавирусом

Около 200 жителей Финляндии заразились коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что уже получили первую дозу вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным главного врача Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханны Нохюнек, пострадавших может быть значительно больше, поскольку тест на коронавирус проходят не все. Сейчас медики выясняют, при каких обстоятельствах наступило заражение.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала пандемии в Финляндии заразились коронавирусом 60 904 человека.