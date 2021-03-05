В Германии призвали ускорить сертификацию вакцины "Спутник V"

Не политизировать вопрос сертификации российской вакцины"Спутник V", а провести экспертизу в кратчайшие сроки, призвал Евросоюз в эфире телеканала N24 премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС).

По словам политика, при одобрении вакцины типа "Спутник" должны быть рассмотрены "исключительно научные аргументы". Заявление Зедера ландтаге в Мюнхене вызвало резонанс в Германии.

Деятель ХСС обратился также с просьбой к Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) "ускорить процесс рассмотрения" новых вакцин, в том числе "Спутника V" для сертификации в ЕС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) информировал, что EMA начало экспертизу регистрационного досье вакцины "Спутник V". Будет проведена проверка вакцины на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, передает РИА Новости.