В Камбодже дадут 20 лет тюрьмы за заражение коронавирусом

В Камбодже за намеренное заражение коронавирусом можно получить до 20 лет тюрьмы и три года тюремного заключения за нарушение карантинных правил. Такой жесткий законопроект был единогласно принят депутатами парламента.

Министр здравоохранения Мам Бунхенг назвала законопроект "сильной правовой базой для правительства в целях защиты жизни и здоровья населения", сообщает информагентство AFP.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) усмотрела в документе угрозу для подавления инакомыслия и призвала камбоджийское правительство пересмотреть подходы к этому вопросу.

Камбоджа в значительной степени избежала тяжести пандемии. В стране было зарегистрировано 932 подтвержденных случая коронавируса и ни одного летального исхода. Число заболевших до недавнего времени было наполовину меньше до обнаружения большой группы инфицированных среди китайских экспатриантов.