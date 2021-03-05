В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов подписал постановление о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовой полиции).

Как рассказали в правительстве, по официальным данным, уровень теневой экономики в стране составляет 24% к ВВП, но, если верить независимым источникам, он превышает 40%. Это, как говорится в постановлении, свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций.

"Со стороны представителей бизнес-сообщества звучат нарекания по поводу деятельности финансовой полиции из-за ее коррумпированности, а также незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность", - подчеркнули в кабмине.

"Согласно закону "Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями", служба, кроме борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, должна прогнозировать, предупреждать и обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также защищать права и интересы субъектов предпринимательской деятельности. Однако объективно сегодня она выполняет только карательные функции, не принимая меры по реализации вышеуказанных задач", - говорится в документе.