Новости

Москва анонсировала ответные санкции в отношении США 13:59
Песков объяснил план по сокращению заимствований 13:58
На развитие терапии для онкобольных будет выделено 800 млн рублей 13:55
Медведев: Опекунство не должно лишать права на пособие по безработице 13:47
Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса 13:43
Начался капремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы 13:42
Взломан форум элитных русскоязычных хакеров 13:36
В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии 13:27
В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G 13:27
МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство 13:20
Песков ответил на вопрос про иностранного гостя Путина 13:20
Песков сообщил график Путина на неделю 13:14
Песков рассказал про возвращение Путина к прямым контактам 13:13
Лекарства от фонда "Круг добра" получат 800 детей с мышечной атрофией 13:12
Рэпер Noize MC госпитализирован 13:11
СК раскрыл подробности избиения 98-летней блокадницы в Петербурге 12:59
Женщинам в Москве 8 марта подарят более 300 тысяч цветов 12:59
Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон 12:58
Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка" 12:43
СМИ: В WADA изучат раскраску болида "Хаас" в цветах флага России 12:32
Роботы обеспечат высокоточную сварку на производстве авиадвигателей 12:30
Москино открывает Киноклуб "8 Марта" 12:12
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта 12:05
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ 11:55
В Швеции новое беспозвоночное назвали в честь Греты Тунберг 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 13:27
Рубрика: Власть

В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии

Текст: Татьяна Замахина

Если студенты-бакалавры переходят на специалитет, отсрочка от армии для них должна сохраниться. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Шойгу: Весной в армию планируется направить 122 тысячи человек

Согласно документу, текст которого цитирует ТАСС, отсрочка останется в случае перевода студента на другую образовательную программу высшего образования. Как сообщают авторы, право на нее есть у тех, кто перешел с одной образовательной программы на другую в рамках одной образовательной организации. Однако это правило работает только в том случае, если общий срок отсрочки в результате не вырос или увеличился не более чем на один год. "На практике имеется большое количество случаев, в том числе доходящих до судебного разрешения дела, связанных с призывом на военную службу в случае смены высшего уровня образования - бакалавриата - на высший уровень образования - специалитет", - указали инициаторы.

Таким образом, при переводе обучающегося с бакалавриата на специалитет (или наоборот) право на отсрочку от призыва на военную службу у обучающегося утрачивается, резюмировали депутаты. Они предлагают прописать недопустимость отказа в предоставлении отсрочки в таких случаях, что будет являться гарантией конституционного права гражданина на получение образования, считают авторы.

Власть Безопасность Армия Партии ЛДПР Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса
Проект Рособрнадзора: Цифровое портфолио может заменить ЕГЭ
За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада