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05.03.2021 18:34
Рубрика: Культура

"Ты самое любимое мое существо..."

Ушла родная "половинка" великого писателя
Текст: Дмитрий Шеваров
В московской больнице умерла Тамара Судник-Казакова - жена писателя Юрия Казакова.
Тамара Судник-Казакова с сыном Алешей. 1968 год. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова Тамара Судник-Казакова с сыном Алешей. 1968 год. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Тамара Судник-Казакова с сыном Алешей. 1968 год. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Они познакомились в пору его первой славы - в начале 1960-х. Тамара еще заканчивала филфак МГУ, а Юрия Казакова уже переводили на итальянский и французский. Впоследствии их любовь прошла через множество испытаний. Самым страшным был ранняя (всего в 55 лет) смерть Юрия Павловича в 1982 году.

Все эти прошедшие с тех пор без малого четыре десятилетия Тамара Михайловна свято берегла чистоту имени Казакова, всеми силами старалась уберечь их личную жизнь от жадной до сплетен "черни". Беседовать о муже с журналистами она соглашалась крайне редко, а когда соглашалась, то ни за одно произнесенное ею слово Юрий Павлович не мог бы ее упрекнуть.

Она не только берегла его архив, но и готовила неопубликованные рукописи Казакова к печати, комментировала их. В 2008 году издательство "Русский мiр" выпустило трехтомное собрание произведений писателя, с огромным тщанием подготовленное Тамарой Михайловной. Это безупречное издание сразу стало библиографической редкостью.

Тамаре Михайловне удалось восстановить авторские редакции самых знаменитых рассказов Юрия Казакова - "Во сне ты горько плакал" и "Свечечка".

Тамара Михайловна хранила и поддерживала самые теплые отношения со всеми, кто когда-либо дружил или работал с Юрием Казаковым. А это и Виктор Лихоносов и Георгий Семенов, Евгений Евтушенко и Василий Аксенов, Ирина Стин и Анатолий Фирсов, Виктор Конецкий и Глеб Горышин, Василий Росляков и Федор Поленов, Игорь Кузьмичёв и Юлий Файт, Михаил Рощин и Вячеслав Мешков...

Юрий и Тамара Казаковы (в центре) во время путешествия по Русскому Северу. Середина 1960-х. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Это удивительно, но казаковский круг Тамары Михайловны расширялся с каждым годом - в него сразу и навсегда входили молодые люди, не успевшие пообщаться с Юрием Павловичем, но преданно любящие его прозу.

Тамара Михайловна была сокровенным человеком и очень плохо переносила любую публичность, но каждый год в конце ноября она вместе с сыном Алешей приходила на скромные вечера памяти Юрия Павловича, которые устраивались в библиотеке или в музее.

В 2007 году злоумышленники сожгли дом Юрия Казакова в Абрамцево, где были написаны были все его вершинные произведения. Казалось, что после этой беды у маленькой слабой женщины опустятся руки. Но злоумышленники, мечтавшие захватить лакомый участок земли, просчитались. Сегодня на месте сгоревшего дома возвышается дивной красоты деревянный храм Георгия Победоносца.

Тамара Михайловна была не только верной и надежной "половинкой" великого русского новеллиста. Ученица академиков Вячеслава Иванова и Владимира Топорова, она стала видным лингвистом, автором балто-славянских исследований, переводчиком забытых произведений русской духовной письменности, замечательным литературным редактором. После многолетней работы в Институте славяноведения РАН, Тамара Михайловна до последнего дня трудилась в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где за годы работы подготовила к печати множество уникальных изданий.

В 1972 году Юрий Павлович писал жене и сыну: "Миленькие мои!.. Тамара!.. Хочется написать мне об Алешиных глазах, когда он был совсем маленьким, хочется порадовать тебя. Да что! Ты самое любимое мое существо, ты даже не женщина для меня, а просто все. Я хочу, чтобы ты знала об этом. Я хочу быть тебе самым дорогим - а так часто не могу. Прости меня, любимая!.."

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