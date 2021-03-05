Новости

Москва анонсировала ответные санкции в отношении США 13:59
Песков объяснил план по сокращению заимствований 13:58
На развитие терапии для онкобольных будет выделено 800 млн рублей 13:55
Медведев: Опекунство не должно лишать права на пособие по безработице 13:47
Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса 13:43
Начался капремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы 13:42
Взломан форум элитных русскоязычных хакеров 13:36
В ЛДПР предложили изменить правила для отсрочки от армии 13:27
В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G 13:27
МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство 13:20
Песков ответил на вопрос про иностранного гостя Путина 13:20
Песков сообщил график Путина на неделю 13:14
Песков рассказал про возвращение Путина к прямым контактам 13:13
Лекарства от фонда "Круг добра" получат 800 детей с мышечной атрофией 13:12
Рэпер Noize MC госпитализирован 13:11
СК раскрыл подробности избиения 98-летней блокадницы в Петербурге 12:59
Женщинам в Москве 8 марта подарят более 300 тысяч цветов 12:59
Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон 12:58
Юрий Стоянов рассказал про свой любимый эпизод "Городка" 12:43
СМИ: В WADA изучат раскраску болида "Хаас" в цветах флага России 12:32
Роботы обеспечат высокоточную сварку на производстве авиадвигателей 12:30
Москино открывает Киноклуб "8 Марта" 12:12
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта 12:05
Названа дата премьеры режиссерской версии "Лиги справедливости" в РФ 11:55
В Швеции новое беспозвоночное назвали в честь Греты Тунберг 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 13:27
Рубрика: Экономика

В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G

Текст: Ирина Алпатова

Первая в России пилотная пользовательская сеть 5G заработала в Москве в диапазоне 4,9 ГГц, сообщили в пресс-службе МТС. Сеть работает в 14 популярных локациях, где владельцы 5G-совместимых смартфонов (абоненты оператора) смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростью до 1,5 Гбит/cек.

Фото: ALEX PLAVEVSKI/EPA
Количество пользователей сетей 5G в мире достигло 220 миллионов

"Абоненты получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi", - рассказал президент МТС Алексей Корня.

Специалисты компании продолжат работать по улучшению тестовой инфраструктуры 5G, решать задачи ее совместимости с абонентским оборудованием, оценивать факторы, влияющие на качество услуг.

Самостоятельно подключиться к пилотным зонам пока нельзя. Выбор участников проекта будет автоматическим - на основе обезличенного анализа данных о передвижении пользователей, их близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции "Доступ к 5G".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь МТС

Главное сегодня

Песков оценил возможность санкций против американского бизнеса
Проект Рособрнадзора: Цифровое портфолио может заменить ЕГЭ
За сутки в России подтверждено 11 024 случаев COVID-19 в 85 регионах
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир