В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G

Первая в России пилотная пользовательская сеть 5G заработала в Москве в диапазоне 4,9 ГГц, сообщили в пресс-службе МТС. Сеть работает в 14 популярных локациях, где владельцы 5G-совместимых смартфонов (абоненты оператора) смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростью до 1,5 Гбит/cек.

"Абоненты получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi", - рассказал президент МТС Алексей Корня.

Специалисты компании продолжат работать по улучшению тестовой инфраструктуры 5G, решать задачи ее совместимости с абонентским оборудованием, оценивать факторы, влияющие на качество услуг.

Самостоятельно подключиться к пилотным зонам пока нельзя. Выбор участников проекта будет автоматическим - на основе обезличенного анализа данных о передвижении пользователей, их близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика. Такие абоненты получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции "Доступ к 5G".