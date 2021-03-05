В правительстве РФ отметили снижение заболеваемости коронавирусом

В России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 5 марта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5 человека. Это один из самых низких показателей за последнее время", - сказала она.

Однако вице-премьер рекомендовала по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Она напомнила, что ограничительные меры важны вплоть до достижения коллективного иммунитета. Для этого в стране проводится вакцинация от коронавируса. Она проходит в два этапа. Так, первым компонентом вакцин сегодня уже привиты 5 миллионов российских граждан, а тех, кто прошел вакцинацию полностью, - 2,5 миллиона.

"Регионы страны с учетом объемов производства, объемов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения", - подчеркнула Голикова.