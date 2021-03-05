В Ростове прокуратура нашла нарушения в работе дельфинария

В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в деятельности городского дельфинария, где нарушались правила содержания южноафриканских морских львов и дельфин афалин.

Как сообщает региональная прокуратура, в помещении морских млекопитающих отсутствовали платформа для проведения ветеринарных процедур и сливы воды, а также карантинный бассейн.

Кроме того, нарушались ветеринарные и санитарные правила по содержанию и использованию животных.

Прокуратура обратилась в суд Советского района города с требованием об устранении выявленных нарушений законодательства. Судом требования прокуратуры удовлетворены.