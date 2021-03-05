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05.03.2021 11:53
Рубрика: Общество

В Швеции новое беспозвоночное назвали в честь Греты Тунберг

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: HAYOUNG JEON/EPA Фото: HAYOUNG JEON/EPA
Фото: HAYOUNG JEON/EPA

Ученые Швеции назвали свое новое открытие в биологии в честь известной активистки Греты Тунберг.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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В научном журнале Scientific Reports опубликована сенсационная для мира науки статья. В ней рассказывается об открытии четырех совершенно новых вида тихоходок, проживающих в Швеции. Это тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим. Но самое интересное, что ученые решили назвать один из четырех своих открытий в честь Греты Тунберг, а именно - Xerobiotus gretae.

"Мы довольно часто называем новое животное в честь того, кто внес важный вклад в развитие общества. В нашем случае было естественным назвать один из новых видов в честь шведской героини Греты Тунберг", - сказал профессор теоретической и эволюционной экологии в университете Кристианстада Ингемар Ёнссон, похвалив ее вклад в области сохранения климата.

Напомним, что ранее в честь шведской активистки были названы новый паук на Мадагаскаре, улитка на острове Борнео и жук в Кении.

Общество Наука В мире Европа Швеция

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