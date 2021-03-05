В столичном регионе Японии продлили режим ЧС из-за коронавируса

Японские власти продлили действие режима ЧС из-за коронавируса в столичном регионе страны. Особые меры будут действовать до 21 марта и распространятся на территорию Токио, префектур Канагава, Сайтама и Тиба.

"Такие меры необходимы для защиты жизней людей", - заявил премьер страны Ёсихидэ Суга, которого цитирует телерадиокомпания NHK. При этом глава правительства принес извинения жителям островного государства за то, что ограничения не получается снять 7 марта, как это планировалось прежде.

Местные специалисты рассчитывают, что продление режима ЧС будет способствовать стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. С учетом намеченного на 25 марта старта в префектуре Фукусима эстафеты олимпийского огня и продолжающейся подготовки страны к открытию Олимпийских игр вопрос выправления ситуации с распространением инфекции имеет крайне важное значение для японцев.