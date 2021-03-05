Вакцину от COVID-19 для домашних животных впервые проверили на обезьянах

Пятерых бонобо и четырех орангутанов из зоопарка Сан-Диего в США привили от коронавируса, введя им по две дозы экспериментальной вакцины, разработанной для домашних животных. Как отмечает National Geographic, до сих пор ее использовали только на кошках и собаках.

Сотрудники зоопарка решили пойти на этот шаг после того, как выяснилось, что восемь горилл заболели ковидом. Источником инфекции, видимо, стал кто-то из персонала заведения, перенесший ее бессимптомно, так как зоопарк не принимал посетителей с начала декабря.

У некоторых заразившихся обезьян был легкий насморк и редкий кашля, но другие кашляли постоянно, плохо ели и были вялыми. У вожака группы развилась пневмония и аритмия.

Чтобы не подвергать опасности здоровье остальных приматов, в зоопарке решили сделать им прививки от коронавируса, выбрав вакцину для домашних животных. Компания Zoetis начала ее разрабатывать в феврале прошлого года, сразу после первых сообщений о заразившихся инфекцией собаках.

В состав вакцины входят синтетические S-белки коронавируса, которые должны вызвать выработку антител к нему. Несмотря на то, что ее безопасность и эффективность подтверждена только для собак и кошек, в зоопарке Сан-Диего решили рискнуть и ввели вакцину пятерым бонобо и четырем орангутанам, включая знаменитую самку по имени Карен, которой первой из орангутанов успешно провели операцию на открытом сердце в 1994 году.

Все привитые животные чувствуют себя хорошо. Но еще неясно, даст ли им вакцинация иммунитет от вируса. В зоопарке планируют сделать прививки и переболевшим ковидом приматам - через два-три месяца после их выздоровления, а также большим кошкам.