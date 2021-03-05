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05.03.2021 10:05
Рубрика: Общество

Вакцину от COVID-19 для домашних животных впервые проверили на обезьянах

Текст: Алена Ларина
Фото: Anadolu Agency/Getty Images Фото: Anadolu Agency/Getty Images
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Пятерых бонобо и четырех орангутанов из зоопарка Сан-Диего в США привили от коронавируса, введя им по две дозы экспериментальной вакцины, разработанной для домашних животных. Как отмечает National Geographic, до сих пор ее использовали только на кошках и собаках.

Фото: Charles J. Sharp / wikimedia
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID

Сотрудники зоопарка решили пойти на этот шаг после того, как выяснилось, что восемь горилл заболели ковидом. Источником инфекции, видимо, стал кто-то из персонала заведения, перенесший ее бессимптомно, так как зоопарк не принимал посетителей с начала декабря.

У некоторых заразившихся обезьян был легкий насморк и редкий кашля, но другие кашляли постоянно, плохо ели и были вялыми. У вожака группы развилась пневмония и аритмия.

Чтобы не подвергать опасности здоровье остальных приматов, в зоопарке решили сделать им прививки от коронавируса, выбрав вакцину для домашних животных. Компания Zoetis начала ее разрабатывать в феврале прошлого года, сразу после первых сообщений о заразившихся инфекцией собаках.

В состав вакцины входят синтетические S-белки коронавируса, которые должны вызвать выработку антител к нему. Несмотря на то, что ее безопасность и эффективность подтверждена только для собак и кошек, в зоопарке Сан-Диего решили рискнуть и ввели вакцину пятерым бонобо и четырем орангутанам, включая знаменитую самку по имени Карен, которой первой из орангутанов успешно провели операцию на открытом сердце в 1994 году.

Все привитые животные чувствуют себя хорошо. Но еще неясно, даст ли им вакцинация иммунитет от вируса. В зоопарке планируют сделать прививки и переболевшим ковидом приматам - через два-три месяца после их выздоровления, а также большим кошкам.

Общество Наука Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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