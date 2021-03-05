Вакцину "Эпиваккорона" разрешили использовать пожилым людям

Новости

Музей космонавтики в Москве временно закроют для подготовки к выставке 10:55
США случайно раскрыли параметры стратегического бомбардировщика B-21 10:51
Пианист Денис Мацуев выступит в Ташкенте 10:49
Новую броню для боевых машин создают в России 10:45
СК завершил расследование дела экс-замглавы администрации Майкопа 10:44
Рособрнадзор не исключил отмену обязательного ЕГЭ 10:36
В Киргизии ликвидировали финансовую полицию из-за бесполезности 10:27
Умер отец самого результативного игрока в истории НХЛ Уэйна Гретцки 10:00
На Южном Урале продлили самоизоляцию для пожилых 09:57
В Пскове в некрополе на месте бывшей ТЭЦ нашли древнее кресало 09:55
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 09:47
Мэрия Кызыла запретила торговлю алкоголем 8 марта 09:47
В подмосковной Балашихе обнаружена нарколаборатория 09:38
Сенатор назвал бессмысленным строительство новых городов в Арктике 09:35
Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ 09:23
Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу" 09:14
Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях 09:12
Получить госаккредитацию вузу помогут студенты 09:10
Назван способ накопить на безбедную старость 08:58
ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай 08:55
В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза 08:45
Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер 08:43
Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки 08:39
На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска 08:31
Российские ученые открыли новую элементарную частицу 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 10:00
Рубрика: Общество

Вакцину "Эпиваккорона" разрешили использовать пожилым людям

Текст: Елена Манукиян
Вторую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса "Эпиваккорона", разработанную в центре "Вектор", разрешили для использования у лиц старше 60 лет. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Испытания этой вакцины на добровольцах начались 16 ноября, они проводились одновременно на лицах от 18 до 60 и тех, кто старше 60 лет.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, "Эпиваккорона" - пептидная вакцина. В нее входят три небольших фрагментов белка - шипа коронавируса, которые прицеплены к белку-носителю. Эти фрагменты называют пептидами, отсюда и название.

Масштабный выпуск этой вакцины начался с февраля. В конце января из резервного фонда Правительства были выделены средства на изготовление более 2 млн доз.

Также сегодня стало известно, что успешно завершена вторая фаза клинических исследований облегченной вакцины Спутник лайт.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2"
Китай будет повышать пенсионный возраст
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России