Вакцину "Эпиваккорона" разрешили использовать пожилым людям

Испытания этой вакцины на добровольцах начались 16 ноября, они проводились одновременно на лицах от 18 до 60 и тех, кто старше 60 лет.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, "Эпиваккорона" - пептидная вакцина. В нее входят три небольших фрагментов белка - шипа коронавируса, которые прицеплены к белку-носителю. Эти фрагменты называют пептидами, отсюда и название.

Масштабный выпуск этой вакцины начался с февраля. В конце января из резервного фонда Правительства были выделены средства на изготовление более 2 млн доз.

Также сегодня стало известно, что успешно завершена вторая фаза клинических исследований облегченной вакцины Спутник лайт.