Вакцину "Эпиваккорона" разрешили использовать пожилым людям

Вторую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса "Эпиваккорона", разработанную в центре "Вектор", разрешили для использования у лиц старше 60 лет. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Испытания этой вакцины на добровольцах начались 16 ноября, они проводились одновременно на лицах от 18 до 60 и тех, кто старше 60 лет.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, "Эпиваккорона" - пептидная вакцина. В нее входят три небольших фрагментов белка - шипа коронавируса, которые прицеплены к белку-носителю. Эти фрагменты называют пептидами, отсюда и название.
Масштабный выпуск этой вакцины начался с февраля. В конце января из резервного фонда Правительства были выделены средства на изготовление более 2 млн доз.
Также сегодня стало известно, что успешно завершена вторая фаза клинических исследований облегченной вакцины Спутник лайт.