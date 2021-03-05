Весной рубль ждет укрепление: Определены границы роста

Новости

Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2" 05:34
СМИ: В России предложили сделать платной регистрацию в аэропорту 04:55
Эвакуированные из-за цунами новозеландцы вернулись в свои дома 04:27
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект 03:59
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19 03:23
В Новой Зеландии тысячи местных жителей в панике бежали от цунами 02:51
Газета Financial Times узнала детали плана по ковид-паспортам в ЕС 02:16
В Новой Зеландии началась эвакуация населения из-за угрозы цунами 01:42
Землетрясение магнитудой 8,1 произошло к северу от Новой Зеландии 01:05
Из-за COVID в Италии перенесены на осень выборы в 1200 городах 00:53
Конгресс США прогнозирует удвоение госдолга страны к 2051 году 00:27
Футбольный клуб в США заменит чирлидерш на гендерно-нейтральных танцоров 00:01
Арбитр матча плей-офф КХЛ потерял сознание и был госпитализирован 04.03.2021
Шеф службы безопасности дипмиссии США в Кабуле уволен за пост в Facebook 04.03.2021
Мэр аргентинского городка пришел на вакцинацию с портретом Путина 04.03.2021
Бывший шеф полиции в США арестован за поджоги зданий и автомобилей 04.03.2021
ООН: Человечество выбрасывает почти миллиард тонн продуктов в год 04.03.2021
YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа 04.03.2021
В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11 04.03.2021
Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ираке 04.03.2021
Эксперт спрогнозировал, когда снизятся цены на мясо птицы и яйца 04.03.2021
Минздрав Британии разрешил подданным планировать отпуска внутри страны 04.03.2021
Новак: Рост цен на нефть говорит об оптимизме на рынке 04.03.2021
Мединский: Наш народ был не только жертвой геноцида, но и победителем 04.03.2021
В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах 04.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Весной рубль ждет укрепление: Определены границы роста

Текст: Георгий Панин
В весенние месяцы 2021 года вероятно плавное укрепление российской валюты. Специально для "Российской газеты" Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари", назвал главные причины этому и определил коридор движения нацвалюты:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Цены на черное золото, скорее всего, останутся в коридоре 60-70 долларов за баррель. Если марка Brent и превысит 70 долларов, то достаточно быстро вернется в обозначенный коридор.

Фото: iStock
Цифровой рубль впишут в закон

На рынке нефти в этом году отмечается устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. Уже очевидно, что с окончанием марта дополнительные ограничения в ОПЕК+ продлятся до мая. То есть, если добыча нефти в странах альянса увеличится по меньшей мере на 1,5 миллиона баррелей в сутки, то произойдет это не раньше 1 мая.

Вчера вечером рост мировых цен на нефть заметно ускорился и превысил 5 процентов на сообщениях, что ОПЕК+ решил не наращивать добычу нефти в апреле. Подъем цен на нефть является позитивным фактором для всех ключевых сырьевых валют, включая российский рубль, норвежскую корну и канадский доллар. Если комфортная конъюнктура для сырьевых рынков сохранится в 2021 году, то мы вполне можем увидеть 65-67 рублей за доллар (показатели конца февраля 2020 года).

Однако даже после вероятного увеличения квот в мае на 1,5 миллиона баррелей в сутки нечего страшного уже не случится. Более того, на фоне вакцинации в крупнейших экономиках мобильность населения возрастет. И через пару лет мы легко увидим 100 долларов за баррель.

Рынок считает, что Банк России начнет повышать ключевую ставку только в конце года. Сейчас она составляет 4,25 процента. Однако ускорение инфляции может заставить ЦБ сделать это раньше. Ожидания повышения ключевой ставки станут положительным фактором для рубля.

В пользу российской валюты будут и преддивидендные покупки российских акций со стороны международных инвестиционных фондов на Московской бирже. Ведь чтобы купить акции, надо сначала купить рубль. Дивидендная доходность российских акций в 4-6 процентов - это обычная история. При этом есть бумаги, которые дают 10-13 процентов. Это очень неплохо на фоне отрицательных ставок в Европе и нулевых в США.

По отношению рыночной капитализации к ВВП российский рынок акций выглядит недооцененным на 50-100 процентов. Так что 2021 год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе и для российского рынка акций.

Внешние рынки будут говорить в пользу валют emerging markets (развивающихся рынков). Драйверами роста интереса к риску являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру.

Фото: REUTERS
ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти в 2021 году

Минфин России в рамках бюджетного правила будет скупать валюту. Это окажет ограниченно негативное влияние на курс рубля. Вопрос целесообразности исполнения бюджетного правила при международных резервах под 600 миллиардов долларов остается открытым. Деньги можно было бы пустить на индексацию пенсий и прочие социальные выплаты.

Тем более, Россия сегодня усиливает социальный вектор экономической политики в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Одновременно это поддержало бы спрос и ускорило выход экономики из рецессии. По нашей оценке, на докризисный уровень экономика России выйдет в конце 2021 года.

Мы не думаем, что Запад введет санкции против ОФЗ или что-то аналогичное. Однако риск санкций будет негативно влиять на курс рубля.

Наш прогноз на весну по доллару - 71-75 рублей, по евро - 87-91 рубль. Умеренное укрепление рубля вдохновит россиян, которые в этом году соберутся на отдых за границу на фоне снятия ограничений, связанных с пандемией.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
СМИ: В России предложили сделать платной регистрацию в аэропорту
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта калининградца
В Новой Зеландии началась эвакуация населения из-за угрозы цунами
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир