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5 марта 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 5 марта 2021 года № 246 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить деятельность находящихся на территории области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации) в части осуществления ими видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора, утвержденного приказом Госстандарта от 31 января 2014 года Ф 14-ст, согласно перечню (приложение к настоящему постановлению), за исключением:

спортивных организаций, осуществляющих тренировочные мероприятия в рамках реализации программ спортивной подготовки с членами спортивных сборных команд Российской Федерации и Вологодской области, профессиональных спортивных клубов при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 75 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

деятельности объектов по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе при условии соблюдения требований по индивидуальным и групповым занятиям не более 20 человек и по участию зрителей не более 75 процентов от вместимости спортивного сооружения;

деятельности закрытых спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов при условии осуществления указанной деятельности с участием зрителей не более 75 процентов от вместимости закрытого спортивного сооружения;

деятельности аквапарков;

деятельности аттракционов на открытом воздухе;

деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, находящихся на территории объекта торговли, с загрузкой не более 50 процентов от вместимости помещений в указанных объектах;

деятельности по проведению концертов, представлений, спектаклей, кино-сеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий, конгрессных и деловых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) в период с 08.00 до 24.00 с привлечением зрителей (участников) не более 75 процентов от вместимости соответствующего зала, но не более 500 человек и с соблюдением социального дистанцирования;

санаторно-курортных организаций, в которых организован прием пациентов (по медицинским показаниям) и сопровождающих лиц, не допуская приема лиц из других субъектов Российской Федерации;

организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей (в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время), детских лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей;

иных организаций, осуществляющих работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников.";

1.2 абзац шестой пункта 4 признать утратившим силу;

1.3 пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Запретить на территории Вологодской области:

проведение массовых мероприятий, если иное не установлено настоящим постановлением;

проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха детей и их оздоровления, за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с постановлением Правительства области об особенностях проведения детской оздоровительной кампании в Вологодской области в период действия режима функционирования "Повышенная готовность", в том числе:

- мероприятий, проводимых в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей, в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

- мероприятий, проводимых в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей (в том числе лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время), детских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей;

- мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании (в том числе по приобретению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; частичной оплате стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления).";

1.4 в абзаце втором пункта 19 слова и цифры "не более 50 процентов" заменить словами и цифрами "не более 75 процентов".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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