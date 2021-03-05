ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследующая происхождение COVID-19, не опубликует запланированный промежуточный отчет о своей исследовательской миссии в Китае, сообщает The Wall Street Journal.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что промежуточный доклад, обобщающий результаты миссии, ожидается в середине или в конце февраля, а более полный отчет будет опубликован через несколько недель после этого.

По словам Питера Бена Эмбарека, возглавлявшего группу ВОЗ, организация в настоящее время отказывается от этого плана и опубликует резюме вместе с полным отчетом "в ближайшие недели". США и Великобритания призвали к большей открытости в этом вопросе.