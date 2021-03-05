Врачи рассказали, как подготовиться к длительным поездкам на машине

Больше половины россиян - 55% - планируют отправиться в автопутешествие весной. Об этом говорится в исследовании сервиса "СберАвто".

По данным опроса, 33% россиян планируют на мартовских выходных поездку в соседнюю область к родственникам. Еще 22% планируют открыть дачный сезон, а 13% отправятся в автопутешествие на Байкал, Алтай, в Карелию и другие туристические места. Около 4% планируют тур по Золотому кольцу, а 12% россиян считают, что автомобиль и российские дороги не совместимы.

Также автолюбители поделились планами на лето. Среди ответов были поездки к морю по России, а также в европейские страны при условии открытия границ.

В опросе приняли участие 1500 человек. Они могли выбрать несколько вариантов ответа.

Руководитель отдела обучения врачей сервиса "СберЗдоровье", терапевт Дмитрий Василенко предупредил о риске развития "усталости путешественника" - состояния, возникающего у людей, которые долго добираются из одного места в другое. Оно связано с эффектом изменения привычного окружения, режима сна и питания.

Чтобы улучшить самочувствие в дороге, эксперт посоветовал соблюдать несколько правил.

Перед поездкой

Перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Чем старше человек, тем лучше он переносит недостаток сна, поэтому в зоне риска находятся молодые водители, а также "совы" и пациенты с бессонницей или нарушениями сна. Понедельник - худший вариант для поездки, если в выходные вы "выспались", нарушив тем самым обычный режим сна.

Накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном. Не следует употреблять в ночь перед поездкой алкоголь и, по возможности, противоаллергические препараты.

Подготовка к поездке

Лучше не начинать автопутешествие слишком рано или, наоборот, затемно. Если водитель плохо себя чувствует (признаки ОРВИ, недомогание), лучше отложить поездку. Перед поездкой тщательно отрегулируйте положение кресла и руля для максимально удобного положения.

Установите регуляторы климатической системы в комфортное положение и снимите верхнюю одежду, если автопутешествие происходит зимой.

Во время поездки

Музыка в машине должна быть среднего темпа (не быстрая, но и не медленная). Это связано с тем, что быстрая или медленная музыка на коротком промежутке времени способствует повышению концентрации внимания, но в длительной поездке создает помеху для водителя.

Во время путешествия обязательно периодически выходите из автомобиля - используйте для этого заправки, кафе.

Пейте достаточно жидкости, но не злоупотребляйте кофе - он бодрит в короткий промежуток времени, но провоцирует сонливость и потерю концентрации.