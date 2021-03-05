Вселенская родительская суббота: как ее провести правильно

Субботний день 6 марта 2021 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота. И в интернете к этому дню появляются статьи, подчас с совершенно дикими заголовками: "В родительскую субботу 6 марта у наших умерших можно попросить благополучия и помощи", "Что сделать в родительскую субботу 6 марта, чтобы очиститься от грехов рода", и даже "Родительская суббота 2 марта - день, когда надо успеть очистить кармический грех". Вся эта мешанина напоминает известный церковный то ли анекдот, то ли быль, когда женщина, зайдя в лавку при храме, спрашивает: "Скажите, у вас именные иконы есть?" - "Конечно". - "А если я козерог, то мне какую?" - "О, это, наверное, только ветеринар знает". Но если серьезно, то Вселенская родительская суббота, отмечаемая 6 марта, никакого отношения ни к карме, ни к родовым грехам, ни к просьбам о благополучии, не имеет. Давайте разбираться, что же этот день значит, как его правильно провести, и нужны ли умершим наши молитвы.

В этот день православные стараются быть на службе и не только поставить свечу об упокоении, написать записку на панихиду, но и помолиться на службе, исповедоваться и причаститься. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Для непривычного уха название "Вселенская мясопустная родительская суббота" звучит непонятно, хотя это один из основных дней православного календаря, когда верующие поминают усопших. Вообще в Церкви усопших поминают каждую субботу - ведь впереди воскресенье, день, напоминающий нам о Воскресении Христа и о том, что отныне смерть побеждена (поэтому мы чаще и употребляем слово "усопшие", а не "умершие").

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особым образом поминаем усопших близких - они называются родительские. Таких суббот шесть: Церковь осознает важность наших молитв за тех, кто уже не может молиться сам и напоминает верующим о нашем долге перед ушедшими родными и близкими. Заметим, что этими шестью родительскими субботами Церковь не ограничивает молитвенного поминовения тех, кто уже по ту сторону дыханья - о них молятся и на Сретенье Господне, совпавшее с днем вывода наших войск из Афганистана (15 февраля) - за воинов, погибших, выполняя интернациональный долг, и 9 мая, и на Радоницу (11 мая).

И два раза в году во время богослужения мы молитвенно поминаем не только тех усопших, память о которых еще жива в роде человеческом, не только наших предков, родных и любимых, но и всех "от века усопших православных христиан". Причем, "как сподобившихся христианской кончины, так и тех, кто не был напутствован в загробную жизнь молитвами Церкви". Вот эти дни и называются вселенскими.

Теперь про слово "мясопустная" в названии субботы 6 марта 2021 года. Церковнославянское слово "мясопуст" эквивалентно греческому глаголу, переводимому как "мясо оставляю", "мясо отпускаю", то есть ем его последний раз. И так как следующий, воскресный день - последний, когда верующие позволяют себе "вкушать мясо", день, когда мы "мясо оставляем", то есть "мясопустный", субботу накануне тоже называют "мясопустной" - для того, чтобы отличить ее от другой вселенской родительской субботы - Троицкой. И все-таки в этот день для верующих главное не предстоящие пищевые ограничения Великого поста (15 марта - 1 мая), начинающего через неделю, после Масленицы (8 - 14 марта). Главное - наша молитва за усопших. Завтрашнее воскресенье будет посвящено Страшному суду и сегодня, во время богослужений Вселенской мясопустной родительской субботы, Церковь поминает "всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере". Это день, когда Церковь особенно молится о тех умерших, которые по тем или иным причинам не получили церковного отпевания или церковной молитвы: "узаконенных псалмов и песнопений памяти не получиша". Молится за тех, кто был похищен внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях; погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных.

Святитель Афанасий (Сахаров) писал: "Если бы все православные христиане стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая была бы им благодать?.. При таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас самих продолжилась бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, - а дальше некому уже было бы поминать их". Поэтому Церковь и выделяет особенные дни, когда мы молимся обо всех.

Но нужны ли усопшим наши молитвы? Святитель Феофан Затворник пишет: "Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они, и живые, и умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела, и живые, и умершие, не разгораживаясь пополам умиранием". Душа человеческая сотворена бессмертной, она не умирает вместе со своим телом и после разлучения с ним, то есть после физической смерти, предстает перед Богом на частный суд. Пройдя этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано. "В доме Отца Моего обителей много", - говорит Своим ученикам Иисус Христос. Но раз душа бессмертна, раз она "пребывает", пусть даже и неизвестно где, значит, она не только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.

Тексты богослужения Вселенской мясопустной родительской субботы раскрывают нам "богословие смерти и воскресения". И во время молитв по усопшим, задолго до Пасхи, в храме звучит пасхальное восклицание: "Христос воскресе!", и дальше удивительное обращение ко всем усопшим, поразительный призыв к ним: "Христос воскресе!… Дерзайте вси мертвии!" Завтра, 7 марта, в храмах вспоминают Страшный суд, и Церковь "хочет несколько ослабить страх этого грозного Дня, хочет приободрить усопших, а вместе и живых" (святитель Афанасий (Сахаров).

В этот день православные стараются быть на службе и не только поставить свечу об упокоении, написать записку на панихиду, но и помолиться на службе, исповедоваться и причаститься. После богослужения в день родительской субботы принято приходить на кладбище, но, если погода не позволяет, не стоит расстраиваться: главное, в чем нуждаются наши усопшие близкие - это наша молитва. И в 2021 году будут еще дни церковного поминания усопших: 27 марта, 3 и 10 апреля, 9 мая (поминовение усопших воинов), 11 мая (Радоница), 19 июня (Троицкая Вселенская родительская суббота) и 6 ноября (Димитриевская родительская суббота).