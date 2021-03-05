Взломан форум элитных русскоязычных хакеров

Один из самых известных хакерских форумов Maza был взломан. Из-за кибератаки данные хакеров оказались в свободном доступе.

Форум взломали 18 февраля. В результате атаки в сети оказались персональные данных хакеров: электронные почты, логины, пароли, контакты в мессенджерах и социальных сетях, сообщает "Ъ" со ссылкой на специалистов по безопасности компании Flashpoint.

По словам экспертов, переписка взломщиков была переведена в онлайн-переводчике на русский язык. Из этого следует вывод, что сайт взломали не русскоязычные хакеры. Хакерский форум Maza существует с 1990 года, там общаются киберпреступники и финансовые мошенники.