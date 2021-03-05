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05.03.2021,  
11:20
Текст:  Алексей Иванов

Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире

Если бы Советский Союз, а затем и Россия довели до конца программу по созданию усовершенствованных перехватчиков МиГ-31М, то наша страна еще в 1990-е могла бы получить самый лучший самолет в мире для воздушного боя. По своим характеристикам он мало чем уступал бы истребителям пятого поколения.
Истребитель МиГ-31М. Фото: Олег Булдаков / ТАСС Истребитель МиГ-31М. Фото: Олег Булдаков / ТАСС
Истребитель МиГ-31М. Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Основная причина, почему этого в итоге не произошло - мощный экономический кризис, охвативший Россию в конце прошлого века. К такому выводу пришло издание Military Watch, рассказавшее читателям об этом проекте.

Фото: Michael/Wikimedia.org
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Оригинальный МиГ-31 (в классификации НАТО - Foxhound, "гончая") был первым в СССР боевым самолетом четвертого поколения и до сих пор остается одним из лучши среди принятых на вооружение и созданных для ведения воздушного боя. Он может подниматься на высоту до 30 километров, летать со скоростью 2,5 тысячи километров в час, его главной изюминкой в первые годы была РЛС "Заслон" с активной фазированной антенной решеткой, не имевшая равных на тот момент. Она позволяла обнаруживать цели на расстоянии до 200 километров.

МиГ-31М значительно расширял возможности "родителя". Его максимальная взлетная масса выросла с 41 до 50 тонн - он мог взять на борт больше топлива и вооружения (шесть ракет вместо четырех), что значительно повышало боевой потенциал. Новая РЛС "Заслон-М" позволяла обнаруживать цели на расстоянии уже до 320 километров, а также объекты, летящие со скоростью до 6 Махов. Это позволяло бы перехватывать гиперзвуковые ракеты. Сам планер получил более обтекаемую форму, что вкупе с новыми двигателями давало прирост скорости полета.

Проект был свернут в 1995 году, однако созданные в рамках него наработки не канули в Лету, а были позже применены при создании истребителей МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ. В частности, они получили РЛС "Заслон-М", а также ракеты Р-37 с дальностью поражения цели до 400 километров - их изначально также создавали под МиГ-31М.

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