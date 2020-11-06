Высотный и смертоносный: NI назвал преимущества МиГ-31

Издание напоминает своим читателям, что эскадрилья МиГ-31 с "Кинжалами" уже стоит на боевом дежурстве на юге России, а в планах Министерства обороны нашей страны - оснащение этих перехватчиков еще и противоспутниковым оружием. Выбор в пользу МиГов очевиден - для них полеты в ближнем космосе, откуда Земля явно приобретает округлые очертания, а небо уже не синее, а черное, - обычное дело.

Особенно автора материала поразили недавно распространенные кадры учений по перехвату нарушителей государственной границы. Два МиГ-31БМ были подняты в воздух, когда поступил соответствующий сигнал от сил ПВО, цель была обнаружена и успешно "поражена" на расстоянии 150 километров. "Это стандартный маневр для учений с истребителями, за исключением одной примечательной детали: учения проходили в стратосфере, МиГ-31БМ летел на сверхзвуковой скорости", - отмечается в статье.

Но главное нас ждет впереди - уже сейчас на основе этого выдающегося перехватчика разрабатывается МиГ-41, который должен будет превзойти своего предшественника как по скорости, так и по высоте полета.