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06.11.2020,  
11:25
Текст:  Алексей Иванов

Высотный и смертоносный: NI назвал преимущества МиГ-31

С момента создания в начале 1980-х годов и до наших дней МиГ-31 остается самым быстрым самолетом в составе советских, а теперь и российских ВВС. Эта его особенность, а также возможность летать на сверхвысотах с полным вооружением, объясняет, почему именно этот перехватчик стал первым оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", отмечает The National Interest.
Фото: Юлия Лорис / ТАСС Фото: Юлия Лорис / ТАСС
Фото: Юлия Лорис / ТАСС

Издание напоминает своим читателям, что эскадрилья МиГ-31 с "Кинжалами" уже стоит на боевом дежурстве на юге России, а в планах Министерства обороны нашей страны - оснащение этих перехватчиков еще и противоспутниковым оружием. Выбор в пользу МиГов очевиден - для них полеты в ближнем космосе, откуда Земля явно приобретает округлые очертания, а небо уже не синее, а черное, - обычное дело.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Особенно автора материала поразили недавно распространенные кадры учений по перехвату нарушителей государственной границы. Два МиГ-31БМ были подняты в воздух, когда поступил соответствующий сигнал от сил ПВО, цель была обнаружена и успешно "поражена" на расстоянии 150 километров. "Это стандартный маневр для учений с истребителями, за исключением одной примечательной детали: учения проходили в стратосфере, МиГ-31БМ летел на сверхзвуковой скорости", - отмечается в статье.

Но главное нас ждет впереди - уже сейчас на основе этого выдающегося перехватчика разрабатывается МиГ-41, который должен будет превзойти своего предшественника как по скорости, так и по высоте полета.

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